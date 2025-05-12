«Пари НН» победит «Крылья Советов» в последнем матче 28-го тура РПЛ, считают клиенты PARI

13 мая в заключительном матче 28-го тура РПЛ «Пари Нижний Новгород» примет «Крылья Советов» на своём поле. Игра начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом, хотя отдают небольшое предпочтение «Пари НН». Поставить на победу хозяев можно за 2.60, что соответствует примерно 37% вероятности. Триумф «Крыльев Советов» котируется за 2.80 (около 35%). Ничья оценивается в 3.40 (примерно 28%). Последний раз команды встречались между собой в августе прошлого года в рамках РПЛ. Тогда победили «Крылья Советов» со счётом 3:1.

Клиенты PARI уверены в успехе «Пари НН». Около 61% от объема ставок на исход игры приходится на победу нижегородцев. Доля самарского клуба составляет 24%, ничьей — 15%.

Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 2.05. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.78. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.80.

Самым вероятным исходом матча считается ничья со счётом 1:1. Она котируется за 6.50. Минимальные победы «Пари НН» и «Крыльев Советов» оцениваются в 8.50 и 9.50 соответственно.

Самая крупная ставка на предстоящее противостояние — 120 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из семи событий, включив в него пари на победу «Пари НН» по коэффициенту 2.55. Общий коэффициент экспресса — 10.35.

«Пари Нижний Новгород» находится в зоне стыковых матчей, идет на 14-м месте таблицы РПЛ с 23 очками. Если нижегородцы победят в предстоящем матче, им удастся догнать по очкам «Химки», которые находятся на 12 месте. «Крылья Советов» занимают десятую строчку в таблице. У команды из Самары в активе 30 очков. Самарцам достаточно набрать всего одно очко в трех предстоящих встречах, чтобы сохранить прописку в РПЛ и не играть в стыковых матчах.