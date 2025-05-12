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12 мая 9:31ГлавнаяНовости

«Пари НН» победит «Крылья Советов» в последнем матче 28-го тура РПЛ, считают клиенты PARI

Самая крупная ставка на игру — 120 000 рублей
Валентин Васильев

13 мая в заключительном матче 28-го тура РПЛ «Пари Нижний Новгород» примет «Крылья Советов» на своём поле. Игра начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом, хотя отдают небольшое предпочтение «Пари НН». Поставить на победу хозяев можно за 2.60, что соответствует примерно 37% вероятности. Триумф «Крыльев Советов» котируется за 2.80 (около 35%). Ничья оценивается в 3.40 (примерно 28%). Последний раз команды встречались между собой в августе прошлого года в рамках РПЛ. Тогда победили «Крылья Советов» со счётом 3:1.

Клиенты PARI уверены в успехе «Пари НН». Около 61% от объема ставок на исход игры приходится на победу нижегородцев. Доля самарского клуба составляет 24%, ничьей — 15%. 

Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 2.05. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.78. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.80

Самым вероятным исходом матча считается ничья со счётом 1:1. Она котируется за 6.50. Минимальные победы «Пари НН» и «Крыльев Советов» оцениваются в 8.50 и 9.50 соответственно. 

Самая крупная ставка на предстоящее противостояние — 120 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из семи событий, включив в него пари на победу «Пари НН» по коэффициенту 2.55. Общий коэффициент экспресса — 10.35

«Пари Нижний Новгород» находится в зоне стыковых матчей, идет на 14-м месте таблицы РПЛ с 23 очками. Если нижегородцы победят в предстоящем матче, им удастся догнать по очкам «Химки», которые находятся на 12 месте. «Крылья Советов» занимают десятую строчку в таблице. У команды из Самары в активе 30 очков. Самарцам достаточно набрать всего одно очко в трех предстоящих встречах, чтобы сохранить прописку в РПЛ и не играть в стыковых матчах.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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