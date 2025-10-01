Клиенты PARI считают, что «Спартак» вновь возьмет верх над «Пари НН» в Кубке России

1 октября в матче пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России «Пари НН» примет на своем поле московский «Спартак». Игра начнется в 18:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Спартак» фаворитом предстоящего матча. Поставить на победу гостей в основное время можно за 1.50, что соответствует примерно 64% вероятности. Триумф «Пари НН» котируется за 6.60 (около 14%). Ничья в основное время оценивается в 4.30 (примерно 22%).

На итоговую победу «Спартака» можно поставить за 1.30, а если успеха добьется «Пари НН», сыграет ставка за 3.65. В последний раз команды встречались несколько дней назад в РПЛ. Тогда сильнее был «Спартак», победив со счётом 3:0.

Клиенты PARI уверены в успехе фаворита. На победу «Спартака» приходится около 99% всего оборота ставок на три возможных исхода игры.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.85. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.95. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.97.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую игру — 235 241 рублей на победу «Спартака» в основное время за 1.50.

Самым вероятным исходом матча считается победа «Спартака» с двумя разными результатами: 1:0 и 2:0. Обе они котируются за 7.00. Если красно-белые выиграют со счётом 2:1, сыграет ставка за 8.50. Остальным результатам соответствуют более высокие коэффициенты.



«Спартак» после четырех туров идёт на втором месте в группе C. На счету команды Деяна Станковича семь очков. От лидеров группы — махачкалинского «Динамо» — «Спартак» отстаёт на четыре балла. При этом шансы команды занять первое место в квартете C оцениваются коэффициентом 1.13.

«Пари НН» пока что набрал всего три очка и расположился на третьем месте. Нижегородская команда опережает «Ростов» по дополнительным показателям. Если «Пари НН» удастся удержаться на третьем месте, сыграет ставка за 2.75.