Клиенты PARI считают, что «Спартак» вновь возьмет верх над «Пари НН» в Кубке России

Запоздалое открытие сезона в Нижнем Новгороде
Валентин Васильев

1 октября в матче пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России «Пари НН» примет на своем поле московский «Спартак». Игра начнется в 18:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Спартак» фаворитом предстоящего матча. Поставить на победу гостей в основное время можно за 1.50, что соответствует примерно 64% вероятности. Триумф «Пари НН» котируется за 6.60 (около 14%). Ничья в основное время оценивается в 4.30 (примерно 22%). 

На итоговую победу «Спартака» можно поставить за 1.30, а если успеха добьется «Пари НН», сыграет ставка за 3.65. В последний раз команды встречались несколько дней назад в РПЛ. Тогда сильнее был «Спартак», победив со счётом 3:0.

Клиенты PARI уверены в успехе фаворита. На победу «Спартака» приходится около 99% всего оборота ставок на три возможных исхода игры.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.85. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.95. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.97

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую игру — 235 241 рублей на победу «Спартака» в основное время за 1.50

Прогноз на матч «Спартак» - «Пари НН»

Самым вероятным исходом матча считается победа «Спартака» с двумя разными результатами: 1:0 и 2:0. Обе они котируются за 7.00. Если красно-белые выиграют со счётом 2:1, сыграет ставка за 8.50. Остальным результатам соответствуют более высокие коэффициенты.

«Спартак» после четырех туров идёт на втором месте в группе C. На счету команды Деяна Станковича семь очков. От лидеров группы — махачкалинского «Динамо» — «Спартак» отстаёт на четыре балла. При этом шансы команды занять первое место в квартете C оцениваются коэффициентом 1.13.

«Пари НН» пока что набрал всего три очка и расположился на третьем месте. Нижегородская команда опережает «Ростов» по дополнительным показателям. Если «Пари НН» удастся удержаться на третьем месте, сыграет ставка за 2.75.

Клиент PARI выиграл 3 850 000 рублей благодаря победе Тьена над Медведевым в Пекине
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в матче с «Локомотивом» в Кубке России
«Барса» забьет «ПСЖ» как минимум дважды: клиент PARI поставил на это почти 3 000 000 рублей
Клиент PARI поставил почти 2 900 000 рублей на победу «Манчестер Сити» над «Монако» во втором туре ЛЧ
Клиенты PARI считают, что «Спартак» вновь возьмет верх над «Пари НН» в Кубке России
Пользователь PARI поставил 2 300 000 рублей на «Реал» в матче с «Кайратом»
Клиент PARI поставил почти 500 000 рублей на ничью в матче «Краснодара» и «Динамо» в Кубке России
Пользователи PARI уверены в победе «Челси» над «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов
Клиент PARI поставил 1 400 000 рублей на победу «Ливерпуля» над «Галатасараем» во втором туре ЛЧ
Победа ЦСКА над «Балтикой» принесла клиенту PARI больше 4 000 000 рублей
