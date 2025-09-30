Пари НН - Спартак, 1 октября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Самое долгожданное событие сезона для нижегородских болельщиков - возвращение любимой команды в родной город - совпало с приездом на берега Волги популярнейшего столичного клуба. Наплыв народа на трибуны местного стадиона гарантирован, а что насчет шансов команд? Крупнейшие букмекеры уже сформировали широкие линии на игру в Нижнем.
Турнир: Кубок России по футболу, группа C, 5-й тур
Стадион: «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород, Россия)
Судьи: пока не определены
Получить до 25 000 рублей от PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Пари НН»
|1
|3
|8
|8-26
|«Спартак»
|8
|3
|1
|26-8
Последние пять матчей «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.09.2025
|«Спартак»
3:0
«Пари НН»
РПЛ
|20.09.2025
|«Пари НН»
1:2
«Ахмат»
РПЛ
|16.09.2025
|«Пари НН»
1:2
«Динамо» Махачкала
Кубок России
|13.09.2025
|«Пари НН»
3:1
«Оренбург»
РПЛ
|30.08.2025
|«Зенит»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.09.2025
|«Спартак»
3:0
«Пари НН»
РПЛ
|21.09.2025
|«Спартак»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|19.09.2025
|«Спартак»
1:2
«Ростов»
FONBET Кубок России
|13.09.2025
|«Динамо» Москва
2:2
«Спартак»
РПЛ
|08.09.2025
|«Спартак»
5:0
«Витебск»
РПЛ
Самое удивительное в таблице группы С - это, конечно, Махачкала на первом месте. «Спартак» еще не гарантировал себе продолжение борьбы в турнире, но очень близок к этому.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Динамо Махачкала
|4
|3
|1
|0
|7-3
|11
|2. Спартак
|4
|2
|1
|1
|8-3
|7
|3. Пари НН
|4
|1
|0
|3
|2-6
|3
|4. Ростов
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
В этом сезоне команды встречались уже дважды, и воспоминания об этих играх у нижегородцев остались скверные: 0:4 в Кубке, 0:3 - в чемпионате. В целом «Спартак» - крайне неудобный соперник для «Пари НН». Уже семь матчей подряд волжане даже поразить ворота красно-белых не могут! Забитый гол можно считать задачей-минимум парней Шпилевского на первую по-настоящему домашнюю игру сезона.
В Нижнем Станкович наверняка прибегнет к широкой ротации состава. Шанс проявить себя получат люди с лавки запасных, и это обстоятельство немного уравняет шансы сторон. Победа над «Спартаком» этому «Пари НН», наверное, еще объективно не по плечу. Но прервать безголевую серию в играх с москвичами они должны - надо же хоть как-то порадовать соскучившуюся по своей команде публику! Наш выбор в этой паре - обе забьют.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
В прямом эфире первую игру второго полугодия 2025-го в Нижнем Новгороде покажет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Пари НН»: Эктов, Фаринья (оба - травмы), Кастильо (дисквалификация)
«Спартак»: Самошников (болезнь)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Пари НН»:
|Позиция
|«Спартак»
|«Пари НН»
|Позиция
|Вратарь
|1. Помазун
|1. Лукьянов
|Вратарь
|Защитник
|82. Хлусевич
|70. Шнапцев
|Защитник
|Защитник
|6. Бабич
|2. Александров
|Защитник
|Защитник
|3. Ву
|22. Каккоев
|Защитник
|Защитник
|2. Рябчук
|15. Крашевский
|Защитник
|Полузащитник
|35. Мартинс
|29. Веснер-Тичич
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барко
|8. Майга
|Полузащитник
|Полузащитник
|28. Зорин
|78. Калинский
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Бонгонда
|19. Ермаков
|Полузащитник
|Нападающий
|91. Заболотный
|80. Царукян
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Гарсия
|27. Грулев
|Нападающий
|Главный тренер
|Деян Станкович
|Алексей Шпилевский
|Главный тренер
Аналитики компании PARI установили коэффициент 1.48 на победу «Спартака» в основное время. Котировка на хозяев поля более чем в четыре раза выше - 6.80. Ничья по итогам 90 минут идет в линии за 4.30.
По прикидкам аналитиков, вероятность успеха москвичей составляет около 67.5%. Единственную победу над красно-белыми нижегородцы одержали в самом первом матче - 2:1 в августе 2021 года.
Аналитики считают наиболее вероятным исходом победу москвичей со счетом 2:0 (коэффициент 7.00).
Если вы хотите узнать, где можно получить фрибет за регистрацию БК, можно узнать это на сайте «Советского спорта».
«Матч ТВ» покажет игру на своем головном, общедоступном канале.
Билеты на игру поступили в продажу через официальный сайт «Пари НН». Минимальная стоимость составляет 500 рублей. Паспорт болельщика для прохода на кубковые игры не требуется.