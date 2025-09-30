Ведомости
Пари НН - Спартак, 1 октября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Вдвойне знаменательное событие для Нижнего Новгорода
Валентин Васильев

Самое долгожданное событие сезона для нижегородских болельщиков - возвращение любимой команды в родной город - совпало с приездом на берега Волги популярнейшего столичного клуба.  Наплыв народа на трибуны местного стадиона гарантирован, а что насчет шансов команд? Крупнейшие букмекеры уже сформировали широкие линии на игру в Нижнем.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Пари НН» (Нижний Новгород) 

01.10.2025, Ср

18:00 МСК

«Спартак» (Москва)

П1 - 6.80

Х - 4.30

П2 - 1.48

Турнир: Кубок России по футболу, группа C, 5-й тур 

Стадион: «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Пари НН»1388-26
«Спартак»83126-8

Последние пять матчей «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.09.2025«Спартак»

3:0

«Пари НН»

РПЛ

20.09.2025«Пари НН»

1:2

«Ахмат»

РПЛ

16.09.2025«Пари НН»

1:2

«Динамо» Махачкала

Кубок России

13.09.2025«Пари НН»

3:1

«Оренбург»

РПЛ

30.08.2025«Зенит» 

2:0

«Пари НН»

РПЛ

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.09.2025«Спартак»

3:0

«Пари НН»

РПЛ

21.09.2025«Спартак»

2:1

«Крылья Советов»

РПЛ

19.09.2025«Спартак»

1:2

«Ростов»

FONBET Кубок России

13.09.2025«Динамо» Москва

2:2

«Спартак»

РПЛ

08.09.2025«Спартак»

5:0

«Витебск»

РПЛ

Турнирная таблица

Самое удивительное в таблице группы С - это, конечно, Махачкала на первом месте. «Спартак» еще не гарантировал себе продолжение борьбы в турнире, но очень близок к этому.

КомандыИВНПМО
1. Динамо Махачкала43107-311
2. Спартак42118-37
3. Пари НН41032-63
4. Ростов41033-73

Прогноз на матч

В этом сезоне команды встречались уже дважды, и воспоминания об этих играх у нижегородцев остались скверные: 0:4 в Кубке, 0:3 - в чемпионате. В целом  «Спартак» - крайне неудобный соперник для «Пари НН». Уже семь матчей подряд волжане даже поразить ворота красно-белых не могут! Забитый гол можно считать задачей-минимум парней Шпилевского на первую по-настоящему домашнюю игру сезона.  

В Нижнем Станкович наверняка прибегнет к широкой ротации состава. Шанс проявить себя получат люди с лавки запасных, и это обстоятельство немного уравняет шансы сторон. Победа над  «Спартаком» этому «Пари НН», наверное, еще объективно не по плечу. Но прервать безголевую серию в играх с москвичами они должны - надо же хоть как-то порадовать соскучившуюся по своей команде публику! Наш выбор в этой паре - обе забьют.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

В прямом эфире первую игру второго полугодия 2025-го в Нижнем Новгороде покажет «Матч ТВ»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Пари НН»: Эктов, Фаринья (оба - травмы), Кастильо (дисквалификация)

«Спартак»: Самошников (болезнь)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Пари НН»:

Позиция«Спартак»«Пари НН»Позиция
Вратарь1. Помазун1. ЛукьяновВратарь
Защитник82. Хлусевич70. ШнапцевЗащитник
Защитник6. Бабич2. АлександровЗащитник
Защитник3. Ву22. КаккоевЗащитник
Защитник2. Рябчук15. КрашевскийЗащитник
Полузащитник35. Мартинс29. Веснер-ТичичПолузащитник 
Полузащитник 5. Барко8. МайгаПолузащитник 
Полузащитник28. Зорин78. КалинскийПолузащитник
Полузащитник77. Бонгонда19. ЕрмаковПолузащитник
Нападающий91. Заболотный80. ЦарукянПолузащитник
Нападающий11. Гарсия27. ГрулевНападающий
Главный тренерДеян СтанковичАлексей ШпилевскийГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики компании PARI установили коэффициент 1.48 на победу «Спартака» в основное время. Котировка на хозяев поля более чем в четыре раза выше - 6.80. Ничья по итогам 90 минут идет в линии за 4.30.

Вопросы и ответы

Кто выиграет в матче «Пари НН» - «Спартак»?

По прикидкам аналитиков, вероятность успеха москвичей составляет около 67.5%. Единственную победу над красно-белыми нижегородцы одержали в самом первом матче - 2:1 в августе 2021 года.

С каким счетом завершится матч «Пари НН» - «Спартак»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом победу москвичей со счетом 2:0 (коэффициент 7.00).

Если вы хотите узнать, где можно получить фрибет за регистрацию БК, можно узнать это на сайте «Советского спорта». 

Где бесплатно смотреть матч «Пари НН» - «Спартак»?

«Матч ТВ» покажет игру на своем головном, общедоступном канале.

Где купить билеты на матч «Пари НН» - «Спартак»

Билеты на игру поступили в продажу через официальный сайт «Пари НН». Минимальная стоимость составляет 500 рублей. Паспорт болельщика для прохода на кубковые игры не требуется.

