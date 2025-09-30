Пари НН - Спартак, 1 октября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

В этом сезоне команды встречались уже дважды, и воспоминания об этих играх у нижегородцев остались скверные: 0:4 в Кубке, 0:3 - в чемпионате. В целом «Спартак» - крайне неудобный соперник для «Пари НН». Уже семь матчей подряд волжане даже поразить ворота красно-белых не могут! Забитый гол можно считать задачей-минимум парней Шпилевского на первую по-настоящему домашнюю игру сезона.

В Нижнем Станкович наверняка прибегнет к широкой ротации состава. Шанс проявить себя получат люди с лавки запасных, и это обстоятельство немного уравняет шансы сторон. Победа над «Спартаком» этому «Пари НН», наверное, еще объективно не по плечу. Но прервать безголевую серию в играх с москвичами они должны - надо же хоть как-то порадовать соскучившуюся по своей команде публику! Наш выбор в этой паре - обе забьют.