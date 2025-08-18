PARI запустила новый турнир для поклонников тенниса

Готов попробовать роль профессионального теннисиста? Начать путь с «Челленджера» и выиграть «Большой шлем»? Букмекерская компания PARI запускает PARI PRO TOUR — новый турнир, где участники не просто будут делать ставки на теннис, а проходить его, как настоящие чемпионы — с низов рейтинга до самой вершины.

Клиенты PARI, которые любят теннис, могут попробовать себя в роли настоящего игрока. Достаточно зарегистрироваться и подтвердить свое участие на странице акции. После этого нужно создать своего персонажа и можно начинать путь к вершине рейтинга!

Все будет как в настоящем спорте — выбирай турнир в календаре и двигайся к победе! Каждая выигрышная ставка — победа в сете, каждое неудачное пари — поражение в партии. Как и в реальных матчах, в PARI PRO TOUR в зависимости от статуса турнира матч длится до двух или трех выигранных сетов.

«Каждый любитель спорта мечтал стать профессиональным атлетом и участвовать в крутых турнирах на пути к вершине. Мы даем возможность игрокам почувствовать себя частью теннисного мира, где каждое решение имеет значение. И для этого совсем не обязательно оттачивать бэкхенд Джоковича или подавать мощнее Синнера. Однако, PARI Pro Tour — это не очередное соревнование по количеству ставок; мы стремились сделать турнир динамичным, чтобы каждый участник мог увлечься путем от «челленжера» к «Большому шлему», — отметил Евгений Татарников, директор по маркетинговым коммуникациям в PARI.

Перед стартом турнира выбери суммы минимальной ставки, а также минимальный коэффициент пари, который пойдет в зачет турнира. За победы ты будешь получать фрибеты, игровую валюту, а также очки рейтинга. Чем успешнее выступаешь — тем больше награды. А если случилось поражение, можно использовать Wild Card и получить второй шанс.

Участвуй в матчах и собирай титулы, как настоящий профи. Начни свой путь прямо сейчас!