Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



2 сентября 8:33ГлавнаяНовости

Новая фишка PARI SECRET: премиум-такси бесплатно

Количество привилегий для VIP-клиентов растет
Валентин Васильев

С сентября участники программы лояльности PARI SECRET получают новый эксклюзивный бенефит — бесплатные поездки на премиум-такси. Опция доступна еженедельно для клиентов, достигших статуса SECRET по итогам предыдущей игровой недели.

PARI последовательно развивает концепцию персонализированной заботы о клиентах, предоставляя участникам программы PARI SECRET премиальные условия, которые выходят за рамки игрового опыта. Благодаря продуманным бенефитам клиенты чувствуют поддержку бренда в повседневной жизни.

Новая привилегия подчеркивает статус участников программы: теперь для VIP-клиентов PARI будет доступен не только повышенный кешбэк и персональные предложения, но также комфортные поездки на премиальных тарифах такси. PARI окружает своих VIP-клиентов заботой в повседневной жизни и обеспечивает высокий уровень комфорта в каждом аспекте.

PARI успешно завершила пилотный запуск бенефита, подтвердив стабильность партнерской интеграции и высокий уровень удовлетворенности участников. Первый лимит станет доступен с 3 сентября 2025 года клиентам, получившим статус SECRET с 25 по 31 августа 2025 года. В приложении сервиса такси в разделе способов оплаты теперь появляется кнопка PARI SECRET — средства списываются автоматически при выборе этого метода.

PARI представила программу лояльности PARI SECRET в начале 2025 года. Для клиентов программы созданы уникальные предложения на рынке: до 30% кешбэка реальными деньгами, а также вступление в закрытое комьюнити, закрытый нетворкинг и набор ярких, роскошных мероприятий для игроков.

Первым мероприятием в рамках PARI SECRET был выезд на финал теннисного турнира ATP 500 в Дубае. Весной клиенты PARI побывали в Лиссабоне на BLAST Open Lisbon по CS, а также в секретном месте в центре Москвы на вечеринке, посвященной четвертьфиналу Лиги чемпионов. В начале лета PARI проводила закрытый ивент SECRET POKER в Сочи. В октябре VIP-клиенты отправятся в Шанхай на финал теннисного турнира Shanghai ATP Masters 1000.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

В PARI назвали главных фаворитов The International 2025
В PARI назвали главных фаворитов The International 2025
Новости
Выездная победа «Спартака» из Костромы в матче с «Ротором» принесла клиенту PARI 1 000 000 рублей
Выездная победа «Спартака» из Костромы в матче с «Ротором» принесла клиенту PARI 1 000 000 рублей
Новости
PARI: Team Spirit станет лучшей командой из СНГ на The International 2025
PARI: Team Spirit станет лучшей командой из СНГ на The International 2025
Новости
Новая фишка PARI SECRET: премиум-такси бесплатно
Новая фишка PARI SECRET: премиум-такси бесплатно
Новости
Клиенты PARI верят в победу «Ливерпуля» над «Арсеналом» в 3-м туре АПЛ
Клиенты PARI верят в победу «Ливерпуля» над «Арсеналом» в 3-м туре АПЛ
Новости
PARI: «Локомотив» не оставит шансов «Крыльям Советов» в седьмом туре РПЛ
PARI: «Локомотив» не оставит шансов «Крыльям Советов» в седьмом туре РПЛ
Новости
«Зенит» возьмёт верх над «Пари НН» в РПЛ, считают клиенты PARI
«Зенит» возьмёт верх над «Пари НН» в РПЛ, считают клиенты PARI
Новости
FONBET вместе с Сергеем Пиняевым запускает рекламную кампанию «Чипсодроп»
FONBET вместе с Сергеем Пиняевым запускает рекламную кампанию «Чипсодроп»
Новости
«Быков и Захаркин пообещали, что мы будем играть вместе». Сергей Федоров рассказал о ЧМ-2008
«Быков и Захаркин пообещали, что мы будем играть вместе». Сергей Федоров рассказал о ЧМ-2008
Новости
«До сих пор за душу берет». Сергей Федоров вспомнил трагедию Владимира Константинова в подкасте «PARI c Ларионовым»
«До сих пор за душу берет». Сергей Федоров вспомнил трагедию Владимира Константинова в подкасте «PARI c Ларионовым»
Новости

Новое

Читать все новости