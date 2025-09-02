Новая фишка PARI SECRET: премиум-такси бесплатно

С сентября участники программы лояльности PARI SECRET получают новый эксклюзивный бенефит — бесплатные поездки на премиум-такси. Опция доступна еженедельно для клиентов, достигших статуса SECRET по итогам предыдущей игровой недели.

PARI последовательно развивает концепцию персонализированной заботы о клиентах, предоставляя участникам программы PARI SECRET премиальные условия, которые выходят за рамки игрового опыта. Благодаря продуманным бенефитам клиенты чувствуют поддержку бренда в повседневной жизни.

Новая привилегия подчеркивает статус участников программы: теперь для VIP-клиентов PARI будет доступен не только повышенный кешбэк и персональные предложения, но также комфортные поездки на премиальных тарифах такси. PARI окружает своих VIP-клиентов заботой в повседневной жизни и обеспечивает высокий уровень комфорта в каждом аспекте.

PARI успешно завершила пилотный запуск бенефита, подтвердив стабильность партнерской интеграции и высокий уровень удовлетворенности участников. Первый лимит станет доступен с 3 сентября 2025 года клиентам, получившим статус SECRET с 25 по 31 августа 2025 года. В приложении сервиса такси в разделе способов оплаты теперь появляется кнопка PARI SECRET — средства списываются автоматически при выборе этого метода.

PARI представила программу лояльности PARI SECRET в начале 2025 года. Для клиентов программы созданы уникальные предложения на рынке: до 30% кешбэка реальными деньгами, а также вступление в закрытое комьюнити, закрытый нетворкинг и набор ярких, роскошных мероприятий для игроков.

Первым мероприятием в рамках PARI SECRET был выезд на финал теннисного турнира ATP 500 в Дубае. Весной клиенты PARI побывали в Лиссабоне на BLAST Open Lisbon по CS, а также в секретном месте в центре Москвы на вечеринке, посвященной четвертьфиналу Лиги чемпионов. В начале лета PARI проводила закрытый ивент SECRET POKER в Сочи. В октябре VIP-клиенты отправятся в Шанхай на финал теннисного турнира Shanghai ATP Masters 1000.