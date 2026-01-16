Ведомости
PARI запускает второй рейтинговый турнир на PARI SECRET POKER SOCHI 2026

Новый шанс для игроков
Валентин Васильев

Число участников масштабного ивента PARI SECRET POKER SOCHI 2026 вырастет почти вдвое: с 30 до 55 человек. Букмекерская компания PARI проведет дополнительный отбор среди игроков за право участия в покерном турнире в Сочи. Победитель получит 1 млн рублей.

На новогодних праздниках PARI провела рейтинговый турнир с розыгрышем 30 инвайтов на PARI SECRET POKER SOCHI 2026. Интерес к турниру превзошел ожидания. Клиенты оценили преимущества программы лояльности PARI SECRET, поэтому количество желающих принять участие в турнире превысило число доступных инвайтов. 

Но вы же не думали, что PARI остановится на 30 приглашениях? Компания проведет еще один рейтинговый турнирна котором разыграет 25 инвайтов на PARI SECRET POKER SOCHI 2026. Сроки нового турнира: с 16 января по 1 февраля 2026 года.

Все зарегистрированные пользователи PARI могут побороться за инвайт. Для этого нужно набрать максимальное количество баллов в установленный срок. В зачет идут баллы за ставки на любые спортивные события. Подробные правила и порядок расчета очков доступны в личном кабинете.

PARI SECRET POKER SOCHI 2026, знаковое событие нового года в рамках программы лояльности для VIP-игроков PARI SECRET, пройдет с 27 февраля по 1 марта 2026 года в Сочи. Три дня насыщенной программы, покерный турнир с участием звездных гостей, отдых в одном из лучших отелей курорта и незабываемые призы — все это станет реальностью для 55 победителей рейтинговых турниров PARI. 

Успех первого PARI SECRET POKER SOCHI послужил поводом для продолжения серии. Мероприятие прошло с 30 мая по 1 июня 2025 года и собрало 50 участников. Программа открылась турниром с призовым фондом в 1 000 000 рублей с участием Массимо Карреры, Luxury Girl, Recrent и других гостей. Также участники сыграли в падел и посмотрели финал Лиги чемпионов с комментариями Михаила Моссаковского в ресторане с видом на море.

PARI SECRET — программа лояльности для VIP‑игроков, запущенная в начале 2025 года. Ее участники получают до 30% кешбэка реальными деньгами, доступ к закрытому комьюнити, возможность участвовать в эксклюзивных мероприятиях.

Клиенты PARI уверены в победе Марокко над Сенегалом в финале Кубка Африки
Главная звезда женского тенниса. Какой подошла Соболенко к Australian Open-2026
Фигуристы Дэвис и Смолкин показали лучший в карьере результат на чемпионате Европы
Ученик Тутберидзе выиграл историческое золото чемпионата Европы
Аналитики назвали трех главных фавориток Australian Open 2026 года
Янник Синнер защитит чемпионский титул на Australian Open – 2026, считают в PARI
PARI Padel продолжает формировать комьюнити любителей падела
Пользователи PARI разошлись в выборе фаворита в дерби «Динамо» в КХЛ
Клиенты PARI не сомневаются в победе «Баварии» над «Лейпцигом» в матче Бундеслиги
Теннис, Australian Open – 2026: полное расписание и результаты
