PARI назвала самое популярное футбольное событие месяца

В топ-5 футбольных событий первого месяца года по обороту принятых ставок вошли прежде всего матчи с участием испанских грандов. Самым популярным для клиентов PARI стало мадридское дерби между «Реалом» и «Атлетико» в 1/8 финала Кубка Испании. Команды Карло Анчелотти и Диего Симеоне установили в этот день уникальное достижение — в восьмой раз подряд в формате кубковых встреч соперники ушли в дополнительное время. «Атлетико» в итоге добился успеха со счетом 4:2 и остается единственным клубом, которому удалось обыграть «Реал» в этом сезоне, причем дважды.

На втором и третьем месте оказались матчи «Реала» с «Барселоной» (4:1 в пользу мадридцев) и тем же «Атлетико» (победа подопечных Карло Анчелотти 5:3) в рамках Суперкубка Испании, проходившего в формате финала четырех в Саудовской Аравии. Четвертое место занял финал Суперкубка Италии между «Интером» и «Наполи» (победа миланцев со счетом 1:0), а пятой по популярности стала встреча «Ливерпуля» с «Ньюкаслом» в 20-м туре АПЛ (команда Юргена Клоппа победила 4:2).

Самым прибыльным для клиентов PARI стал матч 21-го тура Серии А, в котором «Ювентус» разгромил на выезде «Лечче» (3:0). Особенно удачливыми оказались те, кто ставил на успех туринского клуба в лайве: хозяева удерживали счет 0:0 больше тайма, благодаря чему коэффициент на победу гостей существенно возрос. Помимо этой встречи, удачу игрокам принес упомянутый матч «Реала» с «Барселоной» в Суперкубке Испании, а также победы «Манчестер Сити» над «Ньюкаслом» в 21-м туре АПЛ (3:2), «Милана» над «Удинезе» в 21-м туре Серии А (3:2) и «Жироны» над «Севильей» в 21-м туре испанской Ла Лиги (5:1).

Для PARI самой успешной в этом плане оказалась первая полуфинальная встреча Кубка английской лиги, в которой представитель второго по силам английского дивизиона «Мидлсбро» обыграл «Челси» со счетом 1:0. Прибыль PARI принесли также по два матча Бундеслиги (поражение «Баварии» 0:1 от «Вердера», нулевая ничья «Байера» с «Боруссией» из Менхенгладбаха) и АПЛ (нулевые ничьи в матчах «Брайтона» с «Вулверхэмптоном» и «Вест Хэмом»).