PARI назвала самое популярное футбольное событие месяца

Партнерский проект
Основные футбольные события 2024 года еще впереди, но уже в январе клиенты PARI могли наслаждаться противостояниями топ-уровня. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев подвел итоги первого месяца года, рассказав о том, какие матчи стали самыми крупными по обороту и прибыли.
В топ-5 футбольных событий первого месяца года по обороту принятых ставок вошли прежде всего матчи с участием испанских грандов. Самым популярным для клиентов PARI стало мадридское дерби между «Реалом» и «Атлетико» в 1/8 финала Кубка Испании. Команды Карло Анчелотти и Диего Симеоне установили в этот день уникальное достижение — в восьмой раз подряд в формате кубковых встреч соперники ушли в дополнительное время. «Атлетико» в итоге добился успеха со счетом 4:2 и остается единственным клубом, которому удалось обыграть «Реал» в этом сезоне, причем дважды.
На втором и третьем месте оказались матчи «Реала» с «Барселоной» (4:1 в пользу мадридцев) и тем же «Атлетико» (победа подопечных Карло Анчелотти 5:3) в рамках Суперкубка Испании, проходившего в формате финала четырех в Саудовской Аравии. Четвертое место занял финал Суперкубка Италии между «Интером» и «Наполи» (победа миланцев со счетом 1:0), а пятой по популярности стала встреча «Ливерпуля» с «Ньюкаслом» в 20-м туре АПЛ (команда Юргена Клоппа победила 4:2).
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Самым прибыльным для клиентов PARI стал матч 21-го тура Серии А, в котором «Ювентус» разгромил на выезде «Лечче» (3:0). Особенно удачливыми оказались те, кто ставил на успех туринского клуба в лайве: хозяева удерживали счет 0:0 больше тайма, благодаря чему коэффициент на победу гостей существенно возрос. Помимо этой встречи, удачу игрокам принес упомянутый матч «Реала» с «Барселоной» в Суперкубке Испании, а также победы «Манчестер Сити» над «Ньюкаслом» в 21-м туре АПЛ (3:2), «Милана» над «Удинезе» в 21-м туре Серии А (3:2) и «Жироны» над «Севильей» в 21-м туре испанской Ла Лиги (5:1).
Для PARI самой успешной в этом плане оказалась первая полуфинальная встреча Кубка английской лиги, в которой представитель второго по силам английского дивизиона «Мидлсбро» обыграл «Челси» со счетом 1:0. Прибыль PARI принесли также по два матча Бундеслиги (поражение «Баварии» 0:1 от «Вердера», нулевая ничья «Байера» с «Боруссией» из Менхенгладбаха) и АПЛ (нулевые ничьи в матчах «Брайтона» с «Вулверхэмптоном» и «Вест Хэмом»).
Среди самых заметных выигрышей выделяется счастливый экспресс одного из клиентов PARI на топовые футбольные матчи, состоявшиеся 14 января. Игрок предсказал победы «Реала» над «Барселоной» в основное время матча за Суперкубок Испании и «ПСЖ» над «Лансом» в чемпионате Франции, поставив 2 000 000 рублей. В итоге клиент забрал выигрыш по коэффициенту 4.22 в размере 8 440 000 рублей.
Выделяется и еще один экспресс, в котором клиент PARI объединил ставки на победу «Манчестер Сити» над «Ньюкаслом» в АПЛ и тотал больше 2 по голам в матче «Дармштадта» с дортмундской «Боруссией» в немецкой Бундеслиге. Сумма ставки составила 1 958 291 рубль, а коэффициент — 3.20. В итоге зашли обе ставки, что принесло клиенту PARI выигрыш в размере 6 266 531 рубля.
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Из одинаров удачнее всего были ставки на ничью в матче АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» по коэффициенту 4.05. Сумма пари — 1 365 200 рублей, соответственно, размер выплаты составил 5 529 060 рублей.
Одна из самых крупных проигрышных ставок — 5 000 000 рублей на победу «Фиорентины» над «Наполи» в полуфинале Суперкубка Италии по коэффициенту 1.95. Ставка была по-своему логичной, ведь «Наполи» из-за игровых проблем и смены тренеров в декабре-январе выдал серию из четырех матчей без побед (ничья и три поражения). «Фиорентина» выступала более благополучно: «фиалки» уступили всего в одной из 11 игр, предшествовавших встрече с «Наполи». Тем не менее в борьбе за Суперкубок неаполитанцы оказались намного сильнее, победив 3:0.
Клиенты PARI на протяжении января предпочитали делать ставки онлайн. Обороты в лайве и прематче распределились в соотношении 65% на 35% в пользу ставок непосредственно по ходу событий.
В феврале продолжатся матчи европейских национальных чемпионатов, определятся победители Кубка Азии и Кубка африканских наций, а самое главное — возобновятся Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций.
Партнерский проект