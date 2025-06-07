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11 июня 11:26ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: «Тандер» победят «Пэйсерс» в третьем матче и выйдут вперед в финальной серии НБА

Букмекеры считают фаворитом предстоящей встречи «Оклахому-Сити»
Валентин Васильев

12 июня состоится третий матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации между «Индианой Пэйсерс» и «Оклахомой-Сити Тандер». Встреча начнется в 03:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящую игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящей встречи «Оклахому-Сити». Коэффициент на итоговый успех гостей площадки — 1.55, что составляет 62% вероятности. Триумф «Индианы» котируется за 2.55 (или 38%).

Клиенты PARI склоняются к победе «Оклахомы-Сити», на гостей приходится 63% общего оборота пари на исход встречи. 37% от всего объема ставок сделано в пользу успеха «Индианы».

В предыдущем матче финала НБА между «Индианой» и «Оклахомой» сильнее оказались баскетболисты из «Тандер» — 123:107. Аналитики PARI считают, что третья игра серии будет менее результативной. Вероятность того, что обе команды наберут как минимум 227 очков, оценивается коэффициентом 1.77. Противоположный вариант (тотал меньше 226.5) котируется за 1.94.

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Если в одной из четвертей предстоящего матча случится ничья, сыграет ставка за 4.00. Событие, при котором каждая из команд наберет больше 108,5 очков, оценивается за 1.90. Коэффициент на то, что фаворит этой встречи «Оклахома» выиграет все четверти, — 8.00. Итоговая победа «Индианы» с разницей очков в 6-10 мячей также котируется за 7.50.

Самая крупная ставка на этот матч — 160 000 рублей. Клиент PARI собрал экспресс из трех событий, включив в него прогноз на победу «Тандер» по котировке 1.47. Общий коэффициент экспресса — 2.22. 

«Индиана» вышла в плей-офф НБА, заняв четвертое в Восточной конференции. В плей-офф «Пэйсерс» прошли «Милуоки Бакс» (4:1), «Кливленд Кавальерс» (4:1) и «Нью-Йорк Никс» (4:2). «Оклахома-Сити», в свою очередь, стала лидером Западной конференции и всей регулярки в целом, а в плей-офф победила «Мемфис Гриззлиз» (4:0), «Денвер Наггетс» (4:3) и «Миннесоту Тимбервулвз» (4:1). Счет в финальной серии НБА пока равный — 1:1.

Финальная серия продлится до четырех побед одной из команд. Аналитики PARI оценивают шансы финалистов на победу в серии котировками 1.23 («Оклахома-Сити») и 4.40 («Индиана»). Ожидается, что серия продлится, как минимум, шесть матчей (коэффициент 1.40). Если же соперники проведут полную серию из семи поединков, сыграет пари за 2.85.

В 2025 году в НБА будет седьмой чемпион за семь лет. «Оклахома-Сити» свою единственную победу в НБА одержала в 1979 году (под названием «Сиэтл Суперсоникс»), а «Индиана» чемпионом не была никогда.

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