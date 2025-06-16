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19 июня 8:57ГлавнаяНовости

Клиенты PARI ставят на «Индиану» в шестом матче финала НБА против «Оклахомы»

Самая крупная ставка — 140 000 рублей
Руслан Ипполитов

20 июня в шестом матче финальной серии НБА сыграют «Индиана Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Встреча пройдет в Индианаполисе и начнется в 03:30 по московскому времени. Пока счет в серии 3-2 в пользу «Тандер». Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд, а также изучили ставки клиентов на предстоящую встречу.

Букмекеры считают фаворитами баскетболистов «Оклахомы-Сити». Поставить на их победу в основное время матча можно по коэффициенту 1.48, что соответствует примерно 64% вероятности. Шансы на триумф гостей оценили котировкой 3.17 (30%). Сделать ставку на ничейный исход встречи по итогам 48 минут предлагается за 16.00 (около 6%). 

Вероятность победы «Тандер» с учетом возможного овертайма оценили коэффициентом 1.43. На итоговый успех «Иноходцев» предлагают котировку 2.98.

Клиенты PARI верят в успех хозяев паркета. Примерно 62% от общего объема ставок на итоговую победу в матче приходится на «Индиану», около 38% — на «Оклахому».

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Аналитики считают фаворитом всей серии «Оклахому-Сити». Поставить на итоговый успех команды Марка Дэйгнолта можно с коэффициентом 1.07. Вероятность того, что в финале победит «Индиана», оценили котировкой 9.50. На то, что в финале будут максимально возможные семь матчей, предлагают заключить пари за 2.80.

Букмекеры установили основной тотал матча на отметке в 221 очко. Сделать ставку на то, что в предстоящей игре команды совместными усилиями наберут 222 очка или больше, можно за 1.87. Вероятность того, что встреча окажется низовой, оценивается также в 1.93.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 140 000 рублей. Один из игроков заключил пари на победу «Пэйсерс» с коэффициентом 3.16

«Оклахома-Сити» на пути к финалу обыграла «Мемфис Гриззлиз» (4-0), «Денвер Наггетс» (4-3) и «Миннесоту Тимбервулвз» (4-1). «Индиана Пэйсерс» в этом плей-офф оказалась сильнее «Милуоки Бакс» (4-1), «Кливленда Кавальерс» (4-1) и «Нью-Йорка Никс» (4-2).

В первой игре финала «Иноходцы» вырвали победу за 0,3 секунды до финальной сирены, отыграв 15 очков в концовке — 111:110. Во второй встрече «Оклахома» взяла убедительный реванш — 123:107. Серия переехала в Индианаполис, где команда снова обменялись победами. Сначала победила «Индиана» — 116:107, затем «Тандер» взяли реванш — 111:104. В пятой игре подопечные Дэйгнолта оказались сильнее — 120:109 — и вышли вперед в финальном противостоянии.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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