Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



4 июля 12:13ГлавнаяНовости

Дружко, Губерниев и Ларионов снялись в крутом видео о Лиге PARI

В видео иронично обыгрываются главные мемы в истории Первой лиги
Руслан Ипполитов

Футбольная национальная лига и букмекерская компания PARI заключили соглашение о сотрудничестве. PARI стала титульным партнером Первой лиги, получив права на нейминг. Официальное название турнира с этого момента — Лига PARI. Стороны отметили партнерство выходом стильного роликаполного юмора, мемов, а также скрытых и явных отсылок.

Ролик снят в жанре документального фильма и погружает зрителей в атмосферу загадочности. О связанных с Первой лигой тайнах рассказывает Сергей Дружко. Легенда ТВ-шоу «Необъяснимо, но факт» пытается разобраться, почему мировое закулисье считает Первую лигу лучшей лигой мира.

В ролике снялись амбассадоры PARI: Дмитрий Губерниев, Герман Попков, Luxury Girl и Игорь Ларионов. «Профессор» поделился своей мечтой: потренировать футбольный клуб «СКА-Хабаровск». В Первой лиге очень много креативности, подчеркнул он.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

В видео иронично обыгрываются главные мемы в истории Первой лиги: отказ «Сочи» от Дэвида Бекхэма, хороводы «Алании» и даже легендарный вылет петуха на поле. В конце документального фильма Дружко приходит к выводу о том, что Лига чемпионов, чемпионат мира и чемпионат Европы — лишь слабая попытка переключить внимание болельщиков с лучшей лиги мира.

Помимо прав на название турнира PARI получила другие эксклюзивные права. Логотип компании будет представлен на всех стадионах команд — участниц Лиги PARI, а также использован во время трансляций матчей.

Новый сезон Лиги PARI стартует в конце июля.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Кто станет чемпионом России по футболу: коэффициенты на сезон-2025/26 в РПЛ
Кто станет чемпионом России по футболу: коэффициенты на сезон-2025/26 в РПЛ
Новости
Аналитики отдают предпочтение Краснодару в матче за Суперкубок России против ЦСКА
Аналитики отдают предпочтение Краснодару в матче за Суперкубок России против ЦСКА
Новости
Два главных фаворита Клубного чемпионата мира могут встретиться в полуфинале
Два главных фаворита Клубного чемпионата мира могут встретиться в полуфинале
Новости
Кто станет лучшим бомбардиром Клубного чемпионата мира по футболу: обновленные коэффициенты
Кто станет лучшим бомбардиром Клубного чемпионата мира по футболу: обновленные коэффициенты
Новости
Кто выиграет FONBET Кубок России по футболу: состав групп, коэффициенты
Кто выиграет FONBET Кубок России по футболу: состав групп, коэффициенты
Новости
Карен Хачанов пополнил состав команды First & Red
Карен Хачанов пополнил состав команды First & Red
Новости
Забьет ли Месси ПСЖ: коэффициенты на голы в главном матче уикенда
Забьет ли Месси ПСЖ: коэффициенты на голы в главном матче уикенда
Новости
Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу перед стартом плей-офф
Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу перед стартом плей-офф
Новости
ALL-IN: Супер-экспресс на 28 июня
ALL-IN: Супер-экспресс на 28 июня
Новости
Бобровский, тренер, везение: что стало залогом успеха «Флориды» в Кубке Стэнли
Бобровский, тренер, везение: что стало залогом успеха «Флориды» в Кубке Стэнли
Аналитика

Новое

Читать все новости