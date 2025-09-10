Ведомости
PARI открыла специальные ставки на плей-офф The International — можно поставить на пик Pudge, сборку Khanda и китайский финал

Линия на нестандарные события
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

Букмекерская компания PARI перед стартом плей-офф The International 2025 по Dota 2 подготовила новую еще более расширенную линейку уникальных ставок на чемпионат. Аналитики PARI оценили шансы нестандартных событий на турнире, таких как покупку Khanda, появления в пиках Riki, а также проход команд из Китая в гранд-финал чемпионата.

Лидерами групповой стадии TI стали команды из Китая — Xtreme Gaming и Tidebound. Поставить на то, что одна из них дойдет до финала, можно с котировкой 1.40. Вероятность того, что это сделают сразу обе команды, оценивается коэффициентом 5.00.

В линии PARI можно поставить и на появление определенных героев. На пик Pudge, которым в групповой стадии играла Heroic, аналитики дают коэффициент 1.43. Котировка на появление Razor составляет 1.60, а на Mirana — 1.65. Ставка на то, что команды вспомнят про Huskar, которого еще ни разу не выбирали на этом TI, доступна за 2.00. Аналогичное пари на Arc Warden и Riki доступно за 2.70.

Открыты прогнозы и на сборку определенных предметов. Например, вероятность того, что хотя бы в одной игре каждая из команд купит по Divine Rapier, оценивается котировкой 1.70. Коэффициент на появление Khanda, которую однажды уже собирали по ходу групповой стадии, составляет 4.00, на Heaven's Halberd — 2.80, а на Armlet of Mordiggian — 1.35.

Самая долгая карта групповой стадии длилась больше 78 минут. Поставить на то, что в плей-офф этот показатель превысит 80 минут, можно с котировкой 1.70. Самой богатой на фраги стала третья карта между Team Nemesis и Team Falcons — 75. Поставить на то, что в плей-офф за одну карту сделают более 77 фрагов, можно с коэффициентом 1.75.

Лидером по количеству смертей за одну карту в рамках групповой стадии стал Tobi из Tundra — на второй карте против Heroic он погиб 16 раз. На 15 и больше смертей от одного игрока за одну карту в плей-офф можно поставить с котировкой 2.00. Лидером по количеству фрагов за одну карту является RCY из Wildcard, который уже покинул чемпионат. Вероятность того, что в плей-офф кто-то сможет сделать за карту 18 и больше фрагов, аналитики также оценили котировкой 2.00.

The International 2025 проходит с 4 по 14 сентября в Гамбурге, Германия. На турнире осталось восемь команд. Плей-офф пройдет по системе Double-elimination. Фаворитами чемпионата, по оценкам аналитиков, сейчас являются Xtreme Gaming и Falcons.

Новое