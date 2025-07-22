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22 июля 9:26ГлавнаяНовости

В Туле появились две инклюзивные площадки для занятий спортом

Еще несколько площадок будет построено для горожан до конца года
Руслан Ипполитов

Новые спортивные объекты открыли в Центральном парке культуры и отдыха имени П. П. Белоусова и на территории Рогожинского парка культуры и отдыха имени Тульского рабочего полка. Еще несколько площадок будет построено для горожан до конца года. Торжественное открытие посетили представители органов власти и спортсмены-паралимпийцы.

Строительство инклюзивных площадок стало возможным благодаря федеральному проекту «Вызов» – инициативе благотворительной программы ДоброFON компании Fonbet. Ранее в рамках проекта открыли 10 площадок в Москве и Московской области и еще две – в Рязанской области. В 2025 году новые спортивные также появятся в Санкт-Петербурге, Магнитогорске, Курской и Челябинской областях.

«Губернатор Тульской области уделяет большое внимание развитию спорта и физкультуры в регионе, и отдельно – людям с ограниченными возможностями здоровья. Всего в этом году благодаря благотворительной программе ДоброFON у нас появится шесть инклюзивных площадок для занятий спортом. Поздравляем всех жителей города и региона с таким важным событием», – отметил первый заместитель Губернатора Тульской области – председатель Правительства Тульской области Михаил Пантелеев.

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«Программа Доброфон на протяжении многих лет поддерживает паралимпийцев на всех уровнях: начиная от мастер-классов для детей самого юного возраста, и заканчивая проведением всероссийских соревнований, межрегиональных соревнований, мероприятий для ветеранов СВО, которые возвращаются с травмами или инвалидностью. И это происходит не единично, не раз в год, а на постоянной регулярной основе», – поделился паралимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, Президент Всероссийской Федерации футбола лиц с заболеванием церебральным параличом Иван Потехин.

«Социальный проект “Вызов” становится все сильнее. В 2024 году было открыто 10 площадок в Москве. В феврале этого года с открытием площадок в Рязани проект вышел на федеральный уровень, а сегодня мы открываем новые спортивные объекты в Туле. Наша цель сделать спорт доступным для каждого», – олимпийский чемпион по фигурному катанию, заместитель генерального директора компании FONBET, курирующий социальный проект «Вызов» Алексей Ягудин.

На новых площадках смогут бесплатно заниматься как граждане без ограничений по здоровью, так и спортсмены с ограниченными возможностями. Перейдя по QR-коду на тренажерах, можно посмотреть инструкции по выполнению упражнений и советы от тренеров. 

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Одно из приоритетных направлений деятельности благотворительной программы ДоброFON – поддержка и развитие инклюзивного спорта в России. Среди крупнейших партнерств – «Фестиваль адаптивного хоккея» и футбольный турнир «Стальная воля», а также сотрудничество с Паралимпийским комитетом (ПКР) и Федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Проект «Вызов» направлен на создание доступной спортивной и социальной среды для инклюзивных групп. Его основная цель – предоставить равные возможности для занятий спортом всем желающим, вне зависимости от их способностей или физических ограничений.

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