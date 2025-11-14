Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



14 ноября 10:08ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 500 000 рублей на голы сборной Нидерландов в матче отбора на ЧМ-2026 с Польшей

Ключевой матч в группе G
Валентин Васильев

14 ноября сборные Польши и Нидерландов встретятся в отборочном матче к чемпионату мира по футболу 2026 года. Игра начнется в 22:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

По оценке букмекеров, фаворит предстоящего матча — сборная Нидерландов. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.73, что соответствует примерно 56% вероятности. Успех сборной Польши котируется за 4.70 (около 20%). Ничья оценивается в 3.80 (примерно 24%). В последний раз команды встречались между собой в сентябре этого года в рамках отборочного турнира ЧМ-2026. Та игра завершилась ничьей со счётом 1:1.

Клиенты PARI уверены в успехе сборной Нидерландов. На их победу приходится около 96% всего оборота ставок на исход игры.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.73. Противоположный вариант (ТМ 2.5) котируется за 2.10. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.70

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую игру — 500 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из восьми событий, включив в него прогноз на индивидуальный тотал сборной Нидерландов больше 1 за 1.20. Коэффициент всего экспресса — 2.29

Самым вероятным исходом матча считается повторение сентябрьского результата (ничья 1:1). Он котируется за 8.00. Минимальная победа Нидерландов оценивается в 8.50. Если гости выиграют 2:0, сыграет ставка за 9.00.

Команды лидируют в группе G отборочного турнира на ЧМ-2026. Нидерланды набрали 16 очков в шести матчах, ни разу не проиграли и идут на первой строчке. У сборной Польши, которая находится сразу после, 13 очков и четыре победы в шести матчах. Если Нидерланды победят в предстоящей встрече, они гарантируют себе выход в финальную часть чемпионата мира.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

БЕТСИТИ «оживил» визуал Кубка Морского боя
БЕТСИТИ «оживил» визуал Кубка Морского боя
Новости
«ПСЖ» Сафонова крупно обыграет «Монако» Головина и упрочит лидерство в чемпионате Франции, считают аналитики PARI
«ПСЖ» Сафонова крупно обыграет «Монако» Головина и упрочит лидерство в чемпионате Франции, считают аналитики PARI
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Челси» в 13-м туре АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Челси» в 13-м туре АПЛ
Новости
Костомаров, Медведева, Ягудин и другие звезды фигурки помогли собрать более 3 млн рублей на благотворительные цели
Костомаров, Медведева, Ягудин и другие звезды фигурки помогли собрать более 3 млн рублей на благотворительные цели
Новости
Команда российского букмекера PARI прошла во вторую стадию главного чемпионата года по CS
Команда российского букмекера PARI прошла во вторую стадию главного чемпионата года по CS
Новости
«Лига PARI и ФК «Пари НН» — удачные и эффективные решения с точки зрения спонсорства»
«Лига PARI и ФК «Пари НН» — удачные и эффективные решения с точки зрения спонсорства»
Новости
«Локомотив» возьмет реванш у «Северстали» за поражение в матче лидеров Запада КХЛ, считают аналитики PARI
«Локомотив» возьмет реванш у «Северстали» за поражение в матче лидеров Запада КХЛ, считают аналитики PARI
Новости
Матч «Челси» — «Барселона» стал самым крупным и прибыльным событием 5-го тура ЛЧ
Матч «Челси» — «Барселона» стал самым крупным и прибыльным событием 5-го тура ЛЧ
Новости
Клиенты букмекеров уверены в проходе «Зенита» в полуфинал Кубка России в противостоянии с «Динамо»
Клиенты букмекеров уверены в проходе «Зенита» в полуфинал Кубка России в противостоянии с «Динамо»
Новости
Лига PARI присоединилась ко второму сезону новогоднего «Экспресса заботы»
Лига PARI присоединилась ко второму сезону новогоднего «Экспресса заботы»
Новости

Новое