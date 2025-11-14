Клиент PARI поставил 500 000 рублей на голы сборной Нидерландов в матче отбора на ЧМ-2026 с Польшей

14 ноября сборные Польши и Нидерландов встретятся в отборочном матче к чемпионату мира по футболу 2026 года. Игра начнется в 22:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

По оценке букмекеров, фаворит предстоящего матча — сборная Нидерландов. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.73, что соответствует примерно 56% вероятности. Успех сборной Польши котируется за 4.70 (около 20%). Ничья оценивается в 3.80 (примерно 24%). В последний раз команды встречались между собой в сентябре этого года в рамках отборочного турнира ЧМ-2026. Та игра завершилась ничьей со счётом 1:1.

Клиенты PARI уверены в успехе сборной Нидерландов. На их победу приходится около 96% всего оборота ставок на исход игры.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.73. Противоположный вариант (ТМ 2.5) котируется за 2.10. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.70.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую игру — 500 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из восьми событий, включив в него прогноз на индивидуальный тотал сборной Нидерландов больше 1 за 1.20. Коэффициент всего экспресса — 2.29.

Самым вероятным исходом матча считается повторение сентябрьского результата (ничья 1:1). Он котируется за 8.00. Минимальная победа Нидерландов оценивается в 8.50. Если гости выиграют 2:0, сыграет ставка за 9.00.

Команды лидируют в группе G отборочного турнира на ЧМ-2026. Нидерланды набрали 16 очков в шести матчах, ни разу не проиграли и идут на первой строчке. У сборной Польши, которая находится сразу после, 13 очков и четыре победы в шести матчах. Если Нидерланды победят в предстоящей встрече, они гарантируют себе выход в финальную часть чемпионата мира.