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7 июня 7:00ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил более 4 000 000 рублей на Испанию в финале Лиги наций против Португалии

Пиренейское дерби за трофей!
Валентин Васильев

8 июня сборные Португалии и Испании встретятся в финальном матче Лиги наций. Поединок пройдет в немецком Мюнхене и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитами испанцев. Коэффициент на успех команды Луиса Де Ла Фуэнте в основное время — 1.92, что соответствует примерно 50% вероятности. Поставить на то, что выиграет Португалия, можно за 3.95 (около 24%). Ничья котируется за 3.80 (приблизительно 26%). 

На успех испанцев с учетом возможных овертайма и серии пенальти можно сделать ставку с коэффициентом 1.50. Итоговый триумф подопечных Роберто Мартинеса доступен за 2.65.

Клиенты PARI уверены в победе испанцев. На успех действующих чемпионов Европы приходится более 99% от общего объема ставок на исход основного времени матча. На рынке итоговой победы соотношение 93% на 7% в пользу «Фурии Рохи».

Букмекеры верят, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.65. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.25

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и Португалия, и Испания, сыграет коэффициент 1.60. Обратный исход идет за 2.30. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.70.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет основного времени. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 8.00. На то, что счет в матче откроет команда Де Ла Фуэнте, можно поставить за 1.85. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении португальцев составляют 2.40.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 4 220 015 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.50 и включил в него пари на победу Испании. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 2.00. В случае успеха чистый выигрыш клиента составит 6 330 023 рубля.

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Сборная Португалии в полуфинале одержала волевую победу над сборной Германии — 2:1. Отличились Франсишку Консейсау и Криштиану Роналду. Испания и Франция в своем матче устроили голевую феерию. За 15 минут до конца игры «Фурия Роха» вела со счетом 5:1, но в оставшееся время позволила французам отыграть три мяча, игра завершилась со счетом 5:4. Дублем отметился Ламин Ямаль, по одному голу забили Нико Уильямс, Микель Мерино и Педри.

Прогноз на матч Португалия - Испания

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