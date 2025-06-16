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19 июня 13:08ГлавнаяНовости

FONBET — победитель спортивно-деловой премии «Чемпион»

В номинации за поддержку социально-значимых спортивных проектов победителем стала компания FONBET
Руслан Ипполитов
Фото: Росконгресс
Фото: Росконгресс

В рамках ПМЭФ-2025 олимпийские чемпионы наградили руководителей российских компаний за поддержку спорта. Церемония  деловой премии «Чемпион» состоялась в Михайловском замке. 

В номинации за поддержку социально-значимых спортивных проектов победителем стала компания FONBET. За последние пять лет благотворительной программой ДоброFON было реализовано более 200 социально-значимых проектов в разных уголках страны. Награду вручили управляющему акционеру компании Валентину Голованову. В церемонии награждения принял участие амбассадор благотворительной программы ДоброFON, олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, президент РФБ Андрей Кириленко, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие прославленные спортсмены.


«Очень важно, что на таком значимом событии для России и всего мира как ПМЭФ с каждым годом все больше внимания уделяется спорту, его развитию и популяризации. И, конечно же, таким инициативам как поддержка детского, массового, адаптивного спорта. Для меня не только как для спортсмена, но и как для амбассадора благотворительной программы ДоброFON, которая реализует большое количество подобных инициатив отрадно видеть здесь единомышленников, как среди бизнеса, так и среди людей спорта. Все вы, мы вместе делаем большое и важное дело на благо будущего нашей страны, наших детей», — подчеркнул Роман Костомаров.

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