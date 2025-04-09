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18 апреля 19:13ГлавнаяНовости

Букмекерская компания PARI победитель номинации «Спонсорская интеграция года» на Премии СБК

Независимые эксперты и лидеры спортивной индустрии присудили компании победу
Валентин Васильев

Букмекерская компания PARI стала победителем в номинации «Спонсорская интеграция года» на церемонии награждения престижной премии СБК. Торжественное мероприятие прошло 18 апреля в Москве.

Независимые эксперты и лидеры спортивной индустрии присудили компании победу в номинации «Спонсорская интеграция года» (бюджет более 3 млн рублей). PARI завоевала награду благодаря совместному проекту со сборной Сербии по футболу в рамках Чемпионата Европы 2024. Данный проект является первым случаем коллаборации российского букмекера с зарубежной сборной в рамках международного турнира. PARI успешно интегрировалась в повестку Евро-2024 через стратегическое партнерство со сборной Сербии. 

Премия СБК проводится в восьмой раз и объединяет профессионалов спортивного бизнеса: строительства, управления, технологий и инноваций. Победа в премии символизирует признание заслуг в индустрии.

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