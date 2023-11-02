Битва спортсменов с блогерами и геймерами: вышел первый выпуск шоу «Премия»

1 ноября на канале «Рейтинга Букмекеров» вышел дебютный выпуск интеллектуальной игры «Премия» с участием заслуженного мастера спорта России, олимпийского чемпиона, серебряного и бронзового призера олимпийских игр, чемпиона мира, семикратного чемпиона Европы Давида Белявского и Дмитрия LighTofHeaveN Куприянова — аналитика и комментатора студии RuHub, бывшего киберспортсмена, чемпиона TI1.

По правилам шоу приглашенные гости отвечают на вопросы из профессиональной области своих оппонентов. За каждого участника болеет детский спортивный или творческий коллектив. Победителем становится тот, кто ответит правильно на максимальное количество вопросов и не проиграет в секретном раунде все баллы. Набранные очки переводятся в денежный эквивалент и перечисляются на счет той детской команды, чей кумир победил в игре.

Ведущим шоу выступил стендап-комик, участник проекта «Открытый микрофон» на ТНТ Адис Маммо.

Принять участие в проекте и выиграть Премию может любой детский коллектив. Для этого необходимо оставить заявку на участие по ссылке.