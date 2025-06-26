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Рейтинг букмекеров



26 июня 8:50ГлавнаяНовости

БЕТСИТИ стал букмекером года по версии премии «Спорт и Россия»

Всего у компании две главные награды
Руслан Ипполитов

25 июня в Москве прошла церемония награждения национальной премии в области поддержки спорта и здорового образа жизни — «Спорт и Россия». 

БЕТСИТИ стал лауреатом в двух номинациях: «Букмекер года» и «Лучшая PR-кампания в спорте». При этом жюри премии признали БЕТСИТИ «Букмекером года» второй год подряд.

— Для нас эта награда означает признание упорной 22-летней работы, нашего вклада в развитие спорта, и, самое главное, доверия миллионов клиентов. Эта победа доказывает: надежность, проверенная временем — не просто слова. И мы чувствуем большую ответственность перед нашими многочисленными игроками и партнерами, поэтому и дальше будем стараться оправдывать ваши ожидания.

Спасибо всем, кто идет с нами одним путем. Впереди — новые горизонты и проекты, но наши принципы останутся неизменными: честность, открытость, лояльность и преданность спорту, — сказал СЕО БЕТСИТИ Юрий Нестеров

Лучшей PR-кампанией в спорте стал проект БЕТСИТИ Кубок Лиги в Сургуте. Турнир прошел в декабре 2024 года и объединил лучшие футзальные команды страны. Для привлечения внимания к турниру PR-команда реализовала множество идей, главной из которых стал яркий Трофи-тур к коренным жителям региона, хантам, вглубь тайги, а также поездка Кубка на оленей упряжке.

В 2023 году БЕТСИТИ стал лауреатом премии «Спорт и Россия» в четырех номинациях — «Лучший спонсорский спортивный проект в Интернет-СМИ», «За вклад в популяризацию спорта в социальных сетях», «Лучший спортивно-рекламный ролик на ТВ» и «Лучшая концепция продвижения спортивной услуги». В 2024 году БЕТСИТИ признали «Лучшей букмекерской компанией». 

Церемония награждения премии прошла в 12-й раз.

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