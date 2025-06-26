ALL-IN: Супер-экспресс на 27 июня

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Пусть «Реал» и «Зальцбург» опережают команду Симоне Индзаги по набранным очкам, «Аль-Хиляль» находится в довольно комфортном турнирном положении. Следить за происходящим в параллельном матче номинальным хозяевам предстоящей игры нет ни какой надобности. Победа с любым счетом выводит «Аль-Хиляль» в плей-офф. Единственное, на что стоит обратить внимание - разница забитых и пропущенных мячей. «Аль-Хилялю» для подстраховки хорошо бы выиграть с разницей в два гола, чтобы гарантировать себе преимущество над «Зальцбургом», если тот сыграет с «Реалом» вничью.
«Пачука» не стала классическим «мальчиком» для битья в квартете, но статус аутсайдера группы мексиканцы оправдали. Они уступили всего в один мяч «быкам» и не позволили разгромить себя «Реалу». Хотя, стоит напомнить, что с мадридским клубом «Пачука» играла в большинстве с седьмой минуты. Что, впрочем, не умоляет достоинств команды Хайме Артуро Лосано. Далеко не каждый европейский клуб, из числа постоянных участников еврокубков разного ранга, сумеет избежать крупного поражения от мадридского гранда, даже играя в численном большинстве. Стыдно мексиканцам за свое выступление на турнире быть не должно, но шансов выйти в плей-офф у них нет даже математических. Так что отталкиваться в предстоящем матче при прогнозе необходимо не от них, а от «Аль-Хиляля».
Клубу из Саудовской Аравии необходимо побеждать с разницей в два мяча. Звезд первой велдичины, пусть и не первой свежести, в составе команды Индзаги хватает. Класс фаворита встречи выше, мотивация на принципиально ином уровне. Наш выбор - «Аль-Хиляль» справится со стоящей перед ним задачей и обеспечит фору в полтора гола.
В параллельном матче уже доказавший на турнире свою состоятельность «Аль-Хиляль» встречается с мексиканской «Пачукой». Учитывая довольно высокую вероятность победы аравийцев над аутсайдером группы, проигравший в матче «Зальцбург» - «Реал» не сможет продолжить выступление на турнире и не сумеет преодолеть групповой этап. Ничья в Филадельфии, где встречаются австрийский и испанский клубы, не устроит «Ред Булл», у которых разница забитых и пропущенных мячей, пусть на один, но хуже. Получается, что команда из Вены обречена играть на победу.
Водные довольно просты и понятны. «Быки» будут вынуждены идти вперед и оголять тылы. Пользоваться этим мадридцы умеют, кто бы и как долго не стоял у руля команды. Играть против «Реала», который изначально устраивает ничья, - занятие крайне проблематичное. Даже без Мбаппе «сливочные» наверняка не раз сумеют подобрать ключи к воротам соперника.
Сумеют ли мадридцы сыграть на ноль? Пока Тибо Куртуа с «сухарем» не закончил ни одного из двух проведенных матчей. Пусть в матче с «Аль-Хилялем» гол в его ворота влетел с 11-метровой отметки, а «Пачука» смогла отличиться лишь в самой концовке при комфортном для «Реала» счете 3:0, да еще и играя почти весь матч в большинстве. Статистика - штука упрямая. Добавляем к победе «Реала» как минимум один гол «Зальцбурга». Выбор редакции - команда Хаби Алонсо победит и оба соперника забьют.