Фигурное катание, прыжковый турнир 2025: даты и время, участники, прямые трансляции

В командном турнире будут представлены два коллектива. В состав «красных» войдут спортсмены, тренирующиеся в Москве и Московской области, в состав «синих» — в Санкт-Петербурге и других регионах.

Каждая команда будет состоять из шести одиночников, двух одиночниц и одной спортивной пары. Допуск получат фигуристы, показавшие лучшие результаты в индивидуальном турнире.

Личные соревнования будут проводиться по системе «на выбывание». Элементы будут оцениваться по правилам ISU, а баллы накапливаются по ходу всего турнира.

С полным регламентом прыжкового турнира можно ознакомиться на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.