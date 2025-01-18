Фигурное катание, прыжковый турнир 2025: даты и время, участники, прямые трансляции

Партнерский проект
Третий в истории чемпионата России по прыжкам среди фигуристов пройдет 18 и 19 января. Турнир примет Дворец спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
В первый день соревнований пройдет индивидуальный турнир, во второй — командный.
ПОЛУЧИТЬ ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ FONBET
В этом году в прыжковом чемпионате примут участие только взрослые фигуристы, юниоры соревноваться не будут. В заявку попали 16 одиночников, восемь одиночниц и шесть спортивных пар. Список формировался по итогам последнего чемпионата России, но у дуэтов произошла одна замена.
ПРОМОКОД ОТ FONBET
В командном турнире будут представлены два коллектива. В состав «красных» войдут спортсмены, тренирующиеся в Москве и Московской области, в состав «синих» — в Санкт-Петербурге и других регионах.
Каждая команда будет состоять из шести одиночников, двух одиночниц и одной спортивной пары. Допуск получат фигуристы, показавшие лучшие результаты в индивидуальном турнире.
Личные соревнования будут проводиться по системе «на выбывание». Элементы будут оцениваться по правилам ISU, а баллы накапливаются по ходу всего турнира.
С полным регламентом прыжкового турнира можно ознакомиться на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
Победители личного турнира в каждой дисциплине получат по миллиону рублей. Обладатели вторых мест заработают 500 тысяч рублей, третьих — 250 тысяч.
Сильнейшая из двух команд выиграет приз в размере пяти миллионов рублей. Другой коллектив заработает три миллиона.
Кроме того, в личном турнире предусмотрены дополнительные выплаты по 250 тысяч рублей за победы в пяти номинациях: лучшие выброс, сольный прыжок, каскад или комбинация из двух прыжков, каскад или комбинация до трех прыжков, каскад или комбинация до пяти прыжков.
И личный, и командный прыжковые турниры начнутся в 14:00 по московскому времени.
В полном объеме прямые трансляции будут доступны на официальном сайте Первого канала.
Партнерский проект