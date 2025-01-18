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18 января 7:34ГлавнаяНовости

Фигурное катание, прыжковый турнир 2025: даты и время, участники, прямые трансляции

Соревнования пройдут в индивидуальном и командном форматах
Александр Бокулёв
Источник: ФФККР
Источник: ФФККР

Третий в истории чемпионата России по прыжкам среди фигуристов пройдет 18 и 19 января. Турнир примет Дворец спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

В первый день соревнований пройдет индивидуальный турнир, во второй — командный.

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Участники

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В этом году в прыжковом чемпионате примут участие только взрослые фигуристы, юниоры соревноваться не будут. В заявку попали 16 одиночников, восемь одиночниц и шесть спортивных пар. Список формировался по итогам последнего чемпионата России, но у дуэтов произошла одна замена.

Женщины

  1. Аделия Петросян
  2. Дарья Садкова
  3. Алина Горбачёва
  4. Софья Муравьёва
  5. Софья Акатьева
  6. Анна Фролова
  7. Вероника Яметова
  8. Ксения Гущина

Мужчины

  1. Владислав Дикиджи
  2. Глеб Лутфуллин
  3. Евгений Семененко
  4. Пётр Гуменник
  5. Марк Кондратюк
  6. Макар Игнатов
  7. Даниил Самсонов
  8. Иван Попов
  9. Дмитрий Алиев
  10. Роман Савосин
  11. Андрей Мозалёв
  12. Матвей Ветлугин
  13. Михаил Терновский
  14. Николай Угожаев
  15. Григорий Фёдоров
  16. Артур Даниелян

Спортивные пары

  1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов
  2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский
  3. Дарья Андреева / Александр Акимов
  4. Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев
  5. Елизавета Осокина / Артём Грицаенко
  6. Ясмина Кадырова / Илья Миронов
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Правила

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В командном турнире будут представлены два коллектива. В состав «красных» войдут спортсмены, тренирующиеся в Москве и Московской области, в состав «синих» — в Санкт-Петербурге и других регионах.

Каждая команда будет состоять из шести одиночников, двух одиночниц и одной спортивной пары. Допуск получат фигуристы, показавшие лучшие результаты в индивидуальном турнире.

Личные соревнования будут проводиться по системе «на выбывание». Элементы будут оцениваться по правилам ISU, а баллы накапливаются по ходу всего турнира.

С полным регламентом прыжкового турнира можно ознакомиться на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Призовой фонд

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Победители личного турнира в каждой дисциплине получат по миллиону рублей. Обладатели вторых мест заработают 500 тысяч рублей, третьих — 250 тысяч.

Сильнейшая из двух команд выиграет приз в размере пяти миллионов рублей. Другой коллектив заработает три миллиона.

Кроме того, в личном турнире предусмотрены дополнительные выплаты по 250 тысяч рублей за победы в пяти номинациях: лучшие выброс, сольный прыжок, каскад или комбинация из двух прыжков, каскад или комбинация до трех прыжков, каскад или комбинация до пяти прыжков.

Расписание

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И личный, и командный прыжковые турниры начнутся в 14:00 по московскому времени.

Трансляции, где смотреть

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В полном объеме прямые трансляции будут доступны на официальном сайте Первого канала.

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