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30 мая 10:21ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил более 2 000 000 рублей на победу «Интера» над «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

Большой матч - крупные ставки
Валентин Васильев

31 мая французский «ПСЖ» и итальянский «Интер» выявят победителя Лиги чемпионов в сезоне 2024/25. Финал турнира состоится на стадионе «Мюнхен Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы соперников и изучила, как распределяются ставки клиентов на главный матч европейского клубного сезона.

Парижский клуб подходит к решающему матчу в статусе фаворита. Сделать ставку на итоговый триумф «ПСЖ» с учетом вероятности дополнительного времени и серии пенальти можно по коэффициенту 1.62, что соответствует примерно 59% вероятности. Шансы «Интера» забрать трофей котируются за 2.30 (около 41%).

Вероятность триумфа французов в основное время котируется за 2.25 (приблизительно 43% вероятности). Котировки на ничью по итогам 90 минут составляют 3.40 (около 29%). На победу «Интера» установлен коэффициент 3.55 (примерно 28%).

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Клиенты PARI уверенно ставят на триумф парижан — около 57% от всего объема ставок на исход встречи в основное время приходится на «ПСЖ». На успех «Интера» и ничейный исход сделано 39% и 4% соответственно. Если говорить о распределении ставок на победителя с учетом всех возможных сценариев игры, то здесь расклад аналогичен: соотношение во всем объеме пари в денежном выражении составляет 75% против 25% в пользу французского клуба.

Аналитики PARI ждут, что команды Луиса Энрике и Симоне Индзаги забьют на двоих не более двух мячей. Ставки на это событие принимаются за 1.83. Противоположный вариант (как минимум три гола на двоих) доступен за 2.00. Если соперники обменяются голами, сыграет коэффициент 1.75. Вероятность «сухой» победы любой из команд котируется за 2.50. Ставки на два гола и более в исполнении «ПСЖ» принимаются за 2.10. Как минимум один гол «Интера» в линии PARI идет за 1.40.

Самый вероятный вариант на рынке «точный счет» — ничья 1:1 за 6.50. Из игроков с наибольшей долей вероятности смогут отличиться форвард «ПСЖ» Усман Дембеле (2.80) и нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес (3.30). Ставки на гол грузинского легионера парижан Хвичи Кварацхелии принимаются за 3.50.

Самая крупная ставка на игру, принятая в PARI, составляет 2 253 500 рублей. Один из игроков рискнул этой суммой, предсказав победу «Интера» в основное время по коэффициенту 3.55. Если ставка сыграет, клиент PARI получит выплату в размере 5 746 425 рублей.

За все время участия в Кубке и Лиге чемпионов «Интер» был победителем турнира трижды — в 1964, 1965 и 2010 годах. С того момента итальянцы еще раз пробились в финал (в сезоне-2022/23), но уступили в решающей стадии «Манчестер Сити». В нынешнем плей-офф миланский клуб прошел «Фейеноорд» (2:0, 2:1), «Баварию» (2:1, 2:2) и «Барселону» (3:3, 4:3). Чемпионат Италии сезона-2024/25 команда Индзаги завершила на втором месте в турнирной таблице.

«ПСЖ» никогда не выигрывал главный еврокубок, но участвовал в финале 2020 года, где уступил «Баварии» (0:1). В ходе нынешнего розыгрыша команда Энрике выбила на стадии плей-офф «Брест» (3:0, 7:0), «Ливерпуль» (1:0, 1:0), «Астон Виллу» (3:1, 2:3) и «Арсенал» (1:0, 2:1). Кроме того, «ПСЖ» в рекордный 13-й раз выиграл чемпионат Франции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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