Клиенты PARI ждут победы «ПСЖ» над «Лиллем»

16 января «ПСЖ» примет «Лилль» в рамках 18-го тура Лиги 1. Соперники встретятся на стадионе «Парк-де-Пренс», стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики букмекерской компании PARI считают «ПСЖ» явным фаворитом. Ставки на победу парижан принимаются с коэффициентом 1.35, что соответствует 72% вероятности. На успех «Лилля» предложен коэффициент 9.00, а на ничью — за 5.70. Эти котировки соответствуют вероятностям 11% и 17%.

Практически все клиенты PARI ставят на фаворита. Более 99% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «ПСЖ». Один из клиентов поставил 100 000 рублей на парижан в составе экспресса из пяти футбольных матчей. Во всех играх он выбрал победу или двойной исход в пользу фаворитов, поэтому суммарный коэффициент купона составил 2.26.

Аналитики PARI ждут не менее трех голов в предстоящей встрече. Так, поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.48, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.65. При этом букмекеры считают, что в предстоящей игре отличатся обе команды, и предлагают поставить на это за 1.80. Если же забьет только «ПСЖ», сыграет пари за 2.30.

В этом сезоне парижане столкнулись с конкуренцией в лице «Ланса», который опередил их на одно очко и потеснил с первого места. Тем не менее аналитики PARI почти не сомневаются, что «ПСЖ» станет чемпионом пятый раз подряд — ставки на это принимаются по коэффициенту 1.10.

«Лилль» же находится на четвертом месте и ведет борьбу за удержание в еврокубковой зоне. Заключить пари на то, что «доги» станут чемпионами Франции, можно с коэффициентом 30.00.