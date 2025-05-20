Клиент PARI поставил 300 000 рублей на матч между «ПСЖ» и «Реймсом» в финале Кубка Франции

В субботу, 24 мая, в финале Кубка Франции по футболу сыграют между собой «ПСЖ» и «Реймс». Встреча пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Париже и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI проанализировали шансы команд перед матчем и рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

По оценке букмекеров, очевидными фаворитами в матче являются парижане. Сделать ставку на победу «ПСЖ» в основное время можно по коэффициенту 1.13, что эквивалентно приблизительно 84% вероятности. Триумф «Реймса», в свою очередь, оценивается котировкой 21.00, что соответствует всего 5% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 8.50 (около 11%).

На итоговый успех «ПСЖ» с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти можно поставить за 1.05 (примерно 91% вероятности). В случае, если кубок над головой поднимут игроки «Реймса», сыграет ставка за 11.00 (около 9%).

Не сомневаются в успехе парижан и клиенты PARI. В общем объеме ставок на исход предстоящего матча почти 99% приходится на победу «ПСЖ».

Согласно прогнозам аналитиков PARI, в финале Кубка Франции болельщикам стоит рассчитывать на крайне результативный футбол. Так, если соперники пробьют тотал больше 2.5, сыграет ставка за 1.40. Весьма вероятно, и что будет забито как минимум четыре мяча — поставить на это можно с коэффициентом 1.95. Если же этого не случится, сыграет ставка за 1.85. Вероятность обмена голами в матче котируется за 2.25, в то время как обратный вариант доступен за 1.65. Поставить на то, что по ходу встречи забивать будут только подопечные Луиса Энрике, можно по коэффициенту 1.75.

Самый ожидаемый исход матча — победа «ПСЖ» со счетом 3:0 или 2:0. Такая ставка доступна клиентам PARI за 7.00. Поставить на успех парижан со счетом 4:0 можно по коэффициенту 8.50. Минимальная победа «ПСЖ» со счетом 1:0 идет в линии PARI за 10.00. Оба матча между «ПСЖ» и «Реймсом», уже сыгранные в этом сезоне в рамках чемпионата Франции, завершились со счетом 1:1. Рискнуть и поставить на этот исход клиенты могут по коэффициенту 17.00.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI составляет 300 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 4.46 и включил в него пари на индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 1.5. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.22. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит более миллиона рублей.

«ПСЖ» идет на золотой требл в этом сезоне. Подопечные Луиса Энрике уже завоевали золотые медали чемпионата Франции и сейчас готовятся к финалу Лиги чемпионов, который состоится через неделю, 31 мая. Что касается Кубка Франции, то «ПСЖ» является действующим победителем турнира и в случае победы станет 16-кратным этого трофея. В полуфинале кубка парижане не без труда обыграли «Дюнкерк» из второй французской лиги со счетом 4:2.

Для «Реймса» победа в кубке может оказаться единственным светлым пятном всего сезона. Подопечные Самбы Диавара заняли по итогам чемпионата Франции 16-е место и теперь рискуют спуститься во вторую лигу, если уступят в стыковых матчах «Мецу». Первый матч этого противостояния завершился со счетом 1:1, ответная игра пройдет 29 мая.