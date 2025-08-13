Клиент PARI поставил 200 000 рублей на обмен голами между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок УЕФA

13 августа победители Лиги чемпионов и Лиги Европы «ПСЖ» и «Тоттенхэм» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча состоится на стадионе «Фриули» в итальянскомУдине и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы соперников и изучила ставки клиентов на сегодняшнее топ-событие.

В день игры букмекеры практически не сомневаются в итоговой победе «ПСЖ». Сделать ставку на то, что именно французы станут обладателями Суперкубка (с учетом возможности дополнительного времени и серии пенальти), можно по коэффициенту 1,25. Это соответствует примерно 78% вероятности. Шансы «Тоттенхэма» забрать трофей котируются за 4,10 (приблизительно 22%).

Расклады на исход игры в основное время также подчеркивают преимущество «ПСЖ». Ставки на победу парижан по итогам 90 минут принимаются по коэффициенту 1,48, что соответствует приблизительно 66% вероятности. Котировки на ничью составляют 4,90 (около 20%), на победу «Тоттенхэма» — 6,80 (почти 14%).

Клиенты PARI согласны с выбором фаворита. На победу «ПСЖ» в основное времяприходится примерно 94% от общего оборота ставок на исход встречи. Еще 4% от всего объема пари сделано на ничью, а 2% — на победу «Тоттенхэма». Доля «ПСЖ» в общем обороте ставок на итоговый успех той или иной команды составляет 99%.

Аналитики PARI ждут от команд Луиса Энрике и Томаса Франка результативной игры. Спрогнозировать тотал больше 2.5 по голам можно за 1,52. Поставить на обратный вариант (не более двух мячей за игру) предлагается за 2,25. Вероятность обмена голами котируется за 1,70. Если же хотя бы одна из команд сыграет «на ноль», зайдет ставка за 2,15.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается спрогнозировать итоговый счет матча. Самый ожидаемый вариант на этом рынке — 2:0 в пользу «ПСЖ» за 8,50. Вероятность «сухой» победы любого из соперников оценивается котировкой 2,35.

С наибольшей долей вероятности отличиться в сегодняшнем матче смогут игроки группы атаки «ПСЖ» Усман Дембеле (2,10), Гонсалу Рамуш (2,40) и Хвича Кварацхелия (2,50). Если «ПСЖ», в воротах которого может сыграть россиянин Матвей Сафонов, не пропустит, зайдет ставка за 2,70.

PARI предлагает клиентам поставить на победу «ПСЖ» в первом тайме и по итогам 90 минут за 2,10. Вероятность триумфа «Тоттенхэма» при условии обмена голами в основное время составляет 7,90. Если хотя бы один из таймов завершится в пользу клуба из Лондона, сыграет ставка за 2,95. Коэффициент на волевую победу любой из команд — 5,60.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на сегодняшний матч в Варшаве — 200 000 рублей на обмен голами по коэффициенту 1,65.

«ПСЖ» в сезоне-2024/25 впервые выиграл Лигу чемпионов, а «Тоттенхэм» в третий раз стал победителем Лиги Европы. При этом парижане уже играли в матче за Суперкубок (в 1996 году), а лондонцы сегодня поборются за этот трофей впервые.