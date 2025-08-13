Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



13 августа 13:03ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 200 000 рублей на обмен голами между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок УЕФA

Парижане ожидаемо в статусе фаворитов
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

13 августа победители Лиги чемпионов и Лиги Европы «ПСЖ» и «Тоттенхэм» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча состоится на стадионе «Фриули» в итальянскомУдине и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы соперников и изучила ставки клиентов на сегодняшнее топ-событие.

В день игры букмекеры практически не сомневаются в итоговой победе «ПСЖ». Сделать ставку на то, что именно французы станут обладателями Суперкубка (с учетом возможности дополнительного времени и серии пенальти), можно по коэффициенту 1,25. Это соответствует примерно 78% вероятности. Шансы «Тоттенхэма» забрать трофей котируются за 4,10 (приблизительно 22%).

Расклады на исход игры в основное время также подчеркивают преимущество «ПСЖ». Ставки на победу парижан по итогам 90 минут принимаются по коэффициенту 1,48, что соответствует приблизительно 66% вероятности. Котировки на ничью составляют 4,90 (около 20%), на победу «Тоттенхэма» — 6,80 (почти 14%).

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Клиенты PARI согласны с выбором фаворита. На победу «ПСЖ» в основное времяприходится примерно 94% от общего оборота ставок на исход встречи. Еще 4% от всего объема пари сделано на ничью, а 2% — на победу «Тоттенхэма». Доля «ПСЖ» в общем обороте ставок на итоговый успех той или иной команды составляет 99%.

Аналитики PARI ждут от команд Луиса Энрике и Томаса Франка результативной игры. Спрогнозировать тотал больше 2.5 по голам можно за 1,52. Поставить на обратный вариант (не более двух мячей за игру) предлагается за 2,25. Вероятность обмена голами котируется за 1,70. Если же хотя бы одна из команд сыграет «на ноль», зайдет ставка за 2,15.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается спрогнозировать итоговый счет матча. Самый ожидаемый вариант на этом рынке — 2:0 в пользу «ПСЖ» за 8,50. Вероятность «сухой» победы любого из соперников оценивается котировкой 2,35.

С наибольшей долей вероятности отличиться в сегодняшнем матче смогут игроки группы атаки «ПСЖ» Усман Дембеле (2,10), Гонсалу Рамуш (2,40) и Хвича Кварацхелия (2,50). Если «ПСЖ», в воротах которого может сыграть россиянин Матвей Сафонов, не пропустит, зайдет ставка за 2,70.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ «ПСЖ» — «ТОТТЕНХЭМ»

PARI предлагает клиентам поставить на победу «ПСЖ» в первом тайме и по итогам 90 минут за 2,10. Вероятность триумфа «Тоттенхэма» при условии обмена голами в основное время составляет 7,90. Если хотя бы один из таймов завершится в пользу клуба из Лондона, сыграет ставка за 2,95. Коэффициент на волевую победу любой из команд — 5,60.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на сегодняшний матч в Варшаве — 200 000 рублей на обмен голами по коэффициенту 1,65.

«ПСЖ» в сезоне-2024/25 впервые выиграл Лигу чемпионов, а «Тоттенхэм» в третий раз стал победителем Лиги Европы. При этом парижане уже играли в матче за Суперкубок (в 1996 году), а лондонцы сегодня поборются за этот трофей впервые.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиенты PARI SECRET отправятся в Шанхай на финал Shanghai ATP Masters 1000 по теннису
Клиенты PARI SECRET отправятся в Шанхай на финал Shanghai ATP Masters 1000 по теннису
Новости
Екатерина Александрова пройдет Анну Калинскую на Цинциннати Мастерс, считают клиенты PARI
Екатерина Александрова пройдет Анну Калинскую на Цинциннати Мастерс, считают клиенты PARI
Новости
Клиенты PARI ставят на Андрея Рублева в матче с Франсиско Комесаньей
Клиенты PARI ставят на Андрея Рублева в матче с Франсиско Комесаньей
Новости
«Наш хоккей идет в хорошем направлении». Александр Якушев стал гостем подкаста «PARI c Ларионовым»
«Наш хоккей идет в хорошем направлении». Александр Якушев стал гостем подкаста «PARI c Ларионовым»
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на обмен голами между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок УЕФA
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на обмен голами между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом» в матче за Суперкубок УЕФA
Новости
В PARI назвали фаворитов BLAST Bounty Fall 2025 по CS2
В PARI назвали фаворитов BLAST Bounty Fall 2025 по CS2
Новости
Клиент PARI поставил 995 000 рублей на «Динамо» в матче с «Краснодаром» в Кубке России
Клиент PARI поставил 995 000 рублей на «Динамо» в матче с «Краснодаром» в Кубке России
Новости
Итоги четвертого тура Лиги PARI. Победа «Факела» над «КАМАЗом» принесла клиентам больше всего выигрышей
Итоги четвертого тура Лиги PARI. Победа «Факела» над «КАМАЗом» принесла клиентам больше всего выигрышей
Новости
Евгения Медведева примет участие в дискуссии о благотворительной деятельности
Евгения Медведева примет участие в дискуссии о благотворительной деятельности
Новости
«Фенербахче» победит во втором матче против «Фейеноорда», считают клиенты PARI
«Фенербахче» победит во втором матче против «Фейеноорда», считают клиенты PARI
Новости

Новое

Читать все новости