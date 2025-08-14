ПСЖ — Тоттенхэм, 13 августа: где смотреть Суперкубок УЕФА, прогноз, составы

Партнерский проект
В среду, 13 августа, пройдет матч за первый трофей нового международного сезона в Европе. Суперкубок УЕФА оспорят французский «ПСЖ» и английский «Тоттенхэм» — действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно. Анализируем коэффициенты на этот матч и выбираем вариант для ставки.
Турнир: Суперкубок УЕФА по футболу
Стадион: «Блюэнерджи» (Удине, Италия)
Судьи: Жоау Педру Пиньейру (главный — Португалия), Бруну Жезуш, Лусиану Мая (ассистенты — Португалия), Эльчин Масиев (резервный — Азербайджан)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«ПСЖ»
|0
|0
|1
|2-4
|«Тоттенхэм»
|1
|0
|0
|4-2
Последние пять игр «ПСЖ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.07.2025
|«Челси»
3:0
«ПСЖ»
Клубный ЧМ
|09.07.2025
|«ПСЖ»
4:0
«Реал Мадрид»
Клубный ЧМ
|05.07.2025
|«ПСЖ»
2:0
«Бавария»
Клубный ЧМ
|29.06.2025
|«ПСЖ»
4:0
«Интер Майами»
Клубный ЧМ
|23.06.2025
|«Сиэтл Саундерс»
0:2
«ПСЖ»
Клубный ЧМ
Последние пять игр «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.08.2025
|«Бавария»
4:0
«Тоттенхэм»
Товарищеский матч
|03.08.2025
|«Ньюкасл»
1:1
«Тоттенхэм»
Товарищеский матч
|31.07.2025
|«Арсенал»
0:1
«Тоттенхэм»
Товарищеский матч
|26.07.2025
|«Лутон Таун»
0:0
«Тоттенхэм»
Товарищеский матч
|26.07.2025
|«Тоттенхэм»
2:2
«Уикомб Уондерерз»
Товарищеский матч
«Тоттенхэм» в межсезонье лишился легенды — Сон Хын Мин перешел в американский «Лос-Анджелес». При этом к Суперкубку УЕФА команда подходит с полным лазаретом. И потенциальный состав лондонцев ещё больше уступает «ПСЖ», чем мог бы при идеальных раскладах.
Разумеется, парижане в таких условиях выглядят явными фаворитами. Но после Клубного чемпионата мира они не проводили матчей, поэтому игровой тонус точно не на самом высоком уровне. Полагаем, в таких условиях от «ПСЖ» стоит ждать, скорее, не фестивального футбола, а победы на классе. Играем соответствующий исход в комбинации с ТМ (4,5).
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Легальная прямая видеотрансляция матча за Суперкубок УЕФА будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видео, Full HD
|Платная подписка
|WINLINE
|Видео
|Регистрация
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«ПСЖ»: Мукиеле (травма)
«Тоттенхэм»: Кулусевски, Дрэгушин, Мэддисон, Хиль, Соломон, Удоджи, Соланке, Такаи (все — травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм»:
|Позиция
|«ПСЖ»
|«Тоттенхэм»
|Позиция
|Вратарь
|30. Шевалье
|1. Викарио
|Вратарь
|Защитник
|2. Хакими
|23. Порро
|Защитник
|Защитник
|5. Маркиньос
|17. Ромеро
|Защитник
|Защитник
|4. Беральдо
|37. ван де Вен
|Защитник
|Защитник
|25. Мендеш
|24. Спенс
|Защитник
|Полузащитник
|17. Витинья
|30. Бентанкур
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Руис
|15. Бергвалль
|Полузащитник
|Полузащитник
|87. Невеш
|29. Сарр
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Дембеле
|20. Кудус
|Нападающий
|Нападающий
|7. Кварацхелия
|9. Ришарлисон
|Нападающий
|Нападающий
|14. Дуэ
|22. Джонсон
|Нападающий
|Главный тренер
|Луис Энрике
|Томас Франк
|Главный тренер
Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на ничью или победу «Тоттенхэма» в основное время. Такие исходы оцениваются котировками 4,90 и 6,80 соответственно. Победа «ПСЖ» идет за 1,45.
По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом основного времени встречи является победа парижан со счетом 2:0 или 2:1 (коэффициент 9,00 в линии на точный счет).
Такой сценарий возможен, если соперники не выявят сильнейшего в основное время и в дополнительные 30 минут.
Прямая трансляция игры за Суперкубок УЕФА 2025 года будет доступна на платформе Okko.
Российский вратарь попал в заявку «ПСЖ» на матч Суперкубка УЕФА. Сообщалось, что из неё исключили Джанлуиджи Доннарумму, который был основным голкипером в прошлом сезоне, а теперь близок к уходу из команды. Однако на момент публикации итальянец остается в заявке, но в ней нет француза Люки Шевалье, перешедшего в летнее трансферное окно из «Лилля». При этом именно новичок «ПСЖ» считается главным претендентом на попадание в стартовый состав.
О переходе защитника сборной Украины из «Борнмута» в «ПСЖ» было объявлено во вторник. Пока Забарный отсутствует в заявке парижан на Суперкубок Европы.