ПСЖ — Тоттенхэм, 13 августа: где смотреть Суперкубок УЕФА, прогноз, составы

С каким счетом закончится матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм»?

По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом основного времени встречи является победа парижан со счетом 2:0 или 2:1 (коэффициент 9,00 в линии на точный счет).

Будет ли серия пенальти в матче «ПСЖ» — «Тоттенхэм»?

Такой сценарий возможен, если соперники не выявят сильнейшего в основное время и в дополнительные 30 минут.

Где смотреть матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм»?

Прямая трансляция игры за Суперкубок УЕФА 2025 года будет доступна на платформе Okko.

Сыграет ли Матвей Сафонов?

Российский вратарь попал в заявку «ПСЖ» на матч Суперкубка УЕФА. Сообщалось, что из неё исключили Джанлуиджи Доннарумму, который был основным голкипером в прошлом сезоне, а теперь близок к уходу из команды. Однако на момент публикации итальянец остается в заявке, но в ней нет француза Люки Шевалье, перешедшего в летнее трансферное окно из «Лилля». При этом именно новичок «ПСЖ» считается главным претендентом на попадание в стартовый состав.

Сыграет ли Илья Забарный?

О переходе защитника сборной Украины из «Борнмута» в «ПСЖ» было объявлено во вторник. Пока Забарный отсутствует в заявке парижан на Суперкубок Европы.