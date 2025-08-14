Ведомости
ПСЖ — Тоттенхэм, 13 августа: где смотреть Суперкубок УЕФА, прогноз, составы

Еще один трофей для Матвея Сафонова?
Александр Бокулёв

В среду, 13 августа, пройдет матч за первый трофей нового международного сезона в Европе. Суперкубок УЕФА оспорят французский «ПСЖ» и английский «Тоттенхэм» — действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно. Анализируем коэффициенты на этот матч и выбираем вариант для ставки.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция)

13.08.2025, Ср

22:00 МСК

«Тоттенхэм» (Лондон, Англия)

П1 - 1,45

Х - 4,90

П2 - 6,80

Турнир: Суперкубок УЕФА по футболу

Стадион: «Блюэнерджи» (Удине, Италия)

Судьи: Жоау Педру Пиньейру (главный — Португалия), Бруну Жезуш, Лусиану Мая (ассистенты — Португалия), Эльчин Масиев (резервный — Азербайджан)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«ПСЖ»0012-4
«Тоттенхэм»1004-2

Последние пять игр «ПСЖ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.07.2025«Челси»

3:0

«ПСЖ»

Клубный ЧМ

09.07.2025«ПСЖ»

4:0

«Реал Мадрид»

Клубный ЧМ

05.07.2025«ПСЖ»

2:0

«Бавария»

Клубный ЧМ

29.06.2025«ПСЖ»

4:0

«Интер Майами»

Клубный ЧМ

23.06.2025«Сиэтл Саундерс»

0:2

«ПСЖ»

Клубный ЧМ

Последние пять игр «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.08.2025«Бавария»

4:0

«Тоттенхэм»

Товарищеский матч

03.08.2025«Ньюкасл»

1:1

«Тоттенхэм»

Товарищеский матч

31.07.2025«Арсенал»

0:1

«Тоттенхэм»

Товарищеский матч

26.07.2025«Лутон Таун»

0:0

«Тоттенхэм»

Товарищеский матч

26.07.2025«Тоттенхэм»

2:2

«Уикомб Уондерерз»

Товарищеский матч

Прогноз на матч

«Тоттенхэм» в межсезонье лишился легенды — Сон Хын Мин перешел в американский «Лос-Анджелес». При этом к Суперкубку УЕФА команда подходит с полным лазаретом. И потенциальный состав лондонцев ещё больше уступает «ПСЖ», чем мог бы при идеальных раскладах.

Разумеется, парижане в таких условиях выглядят явными фаворитами. Но после Клубного чемпионата мира они не проводили матчей, поэтому игровой тонус точно не на самом высоком уровне. Полагаем, в таких условиях от «ПСЖ» стоит ждать, скорее, не фестивального футбола, а победы на классе. Играем соответствующий исход в комбинации с ТМ (4,5).

Бонусы на матч

Трансляции

Легальная прямая видеотрансляция матча за Суперкубок УЕФА будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидео, Full HDПлатная подписка
WINLINEВидеоРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«ПСЖ»: Мукиеле (травма)

«Тоттенхэм»: Кулусевски, Дрэгушин, Мэддисон, Хиль, Соломон, Удоджи, Соланке, Такаи (все — травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСЖ»«Тоттенхэм»:

Позиция«ПСЖ»«Тоттенхэм»Позиция
Вратарь30. Шевалье1. ВикариоВратарь
Защитник2. Хакими23. ПорроЗащитник
Защитник5. Маркиньос17. РомероЗащитник
Защитник4. Беральдо37. ван де ВенЗащитник
Защитник25. Мендеш24. СпенсЗащитник
Полузащитник17. Витинья30. БентанкурПолузащитник
Полузащитник 8. Руис15. БергвалльПолузащитник 
Полузащитник87. Невеш29. СаррПолузащитник
Нападающий10. Дембеле20. КудусНападающий
Нападающий7. Кварацхелия9. РишарлисонНападающий
Нападающий14. Дуэ22. ДжонсонНападающий
Главный тренерЛуис ЭнрикеТомас ФранкГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на ничью или победу «Тоттенхэма» в основное время. Такие исходы оцениваются котировками 4,90 и 6,80 соответственно. Победа «ПСЖ» идет за 1,45.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм»?

По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом основного времени встречи является победа парижан со счетом 2:0 или 2:1 (коэффициент 9,00 в линии на точный счет).

Будет ли серия пенальти в матче «ПСЖ» — «Тоттенхэм»?

Такой сценарий возможен, если соперники не выявят сильнейшего в основное время и в дополнительные 30 минут.

Где смотреть матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм»?

Прямая трансляция игры за Суперкубок УЕФА 2025 года будет доступна на платформе Okko.

Сыграет ли Матвей Сафонов?

Российский вратарь попал в заявку «ПСЖ» на матч Суперкубка УЕФА. Сообщалось, что из неё исключили Джанлуиджи Доннарумму, который был основным голкипером в прошлом сезоне, а теперь близок к уходу из команды. Однако на момент публикации итальянец остается в заявке, но в ней нет француза Люки Шевалье, перешедшего в летнее трансферное окно из «Лилля». При этом именно новичок «ПСЖ» считается главным претендентом на попадание в стартовый состав.

Сыграет ли Илья Забарный?

О переходе защитника сборной Украины из «Борнмута» в «ПСЖ» было объявлено во вторник. Пока Забарный отсутствует в заявке парижан на Суперкубок Европы.

