Катар - Россия, 4 сентября: прямая трансляция товарищеского матча сборных, где смотреть игру бесплатно

В воскресенье, 7 сентября, сборная России по футболу проведет первый матч осени 2025 года. Команда Валерия Карпина на выезде встретится с хозяевами последнего чемпионата мира - Катаром.

Матч состоится на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне, рассчитанном на 9 826 зрителей. Начало игры запланировано на 18:15 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Юсиф Саид Хасан из Ирака.

Для россиян это уже второй визит в Катар за последнее время. В сентябре 2023 года команды сыграли вничью в Эль-Вакре (1:1). Причем гости отыгрались на последней минуте благодаря голу защитника Солдатенко.

Встреча в Эр-Райяне будет показана на федеральном телеканале «Матч ТВ».

БК PARI обещает пятикратный выигрыш клиентам за успешную ставку на сборную Катара. Вероятность успеха россиян аналитики оценили котировкой 1.84. Ничья идет в линии букмекера за 3.65.