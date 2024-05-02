Ведомости
Катар - Россия, 4 сентября: прямая трансляция товарищеского матча сборных, где смотреть игру бесплатно

Повторный визит россиян в страну-хозяйку ЧМ-2022
Валентин Васильев
Источник: официальный сайт РФС
В воскресенье, 7 сентября, сборная России по футболу проведет первый матч осени 2025 года. Команда Валерия Карпина на выезде встретится с хозяевами последнего чемпионата мира - Катаром. 

Матч состоится на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне, рассчитанном на 9 826 зрителей. Начало игры запланировано на 18:15 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Юсиф Саид Хасан из Ирака.

Для россиян это уже второй визит в Катар за последнее время. В сентябре 2023 года команды сыграли вничью в Эль-Вакре (1:1). Причем гости отыгрались на последней минуте благодаря голу защитника Солдатенко.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ КАТАР - РОССИЯ

Встреча в Эр-Райяне будет показана на федеральном телеканале «Матч ТВ»

БК PARI обещает пятикратный выигрыш клиентам за успешную ставку на сборную Катара. Вероятность успеха россиян аналитики оценили котировкой 1.84. Ничья идет в линии букмекера за 3.65.

