Катар — Россия, 7 сентября: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

В воскресенье, 7 сентября, мужская сборная России по футболу проведет очередной товарищеский матч. На выезде команда Валерия Карпина сыграет с командой Катара. Какую ставку выбрать на это противостояние?
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» (Эр-Райян, Катар)
Главный судья: Ильгиз Танташев (Узбекистан)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Катар
|1
|2
|1
|6-8
|Россия
|1
|2
|1
|8-6
Последние пять игр Катара:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.09.2025
|Катар
2:2
Бахрейн
Товарищеский матч
|24.08.2025
|Катар
0:1
Ливан
Товарищеский матч
|17.08.2025
|Катар
3:1
Катар U23
Товарищеский матч
|26.07.2025
|Катар
0:3
«Удинезе»
Товарищеский матч
|23.07.2025
|«Металлист-1925»
0:2
Катар
Товарищеский матч
Последние пять игр России:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
04.09.2025
|Россия
0:0
Иордания
Товарищеский матч
10.06.2025
|Беларусь
1:4
Россия
Товарищеский матч
06.06.2025
|Россия
1:1
Нигерия
Товарищеский матч
25.03.2025
|Россия
5:0
Замбия
Товарищеский матч
19.03.2025
|Россия
5:0
Гренада
Товарищеский матч
Сборная России не впечатлила в прошлой товарищеской встрече с Иорданией, но и соперник был крепким. Важно понимать, что с Катаром вряд ли будет легче. К тому же хозяева предстоящего матча продолжают подготовку в решающей фазе отбора на чемпионат мира, поэтому игра для них стратегически будет довольно весомой и показательной.
Но даже на официальном уровне у сборной Катара хронические проблемы с обороной. Едва ли они не проявятся в товарищеском матче, особенно когда на поле у гостей будут, например, Головин, Миранчук и Батраков. Полагаем, есть все основания ждать как минимум два гола в этом матче — и не удивляться любому из трех исходов в плане результата.
Легальная прямая видеотрансляция встречи между сборными Катара и России будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ».
Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция), Евгений Ставер («Рубин»), Денис Адамов («Зенит»);
Защитники: Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все — ЦСКА), Максим Осипенко («Динамо»), Илья Самошников («Спартак»);
Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук («Динамо»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА) Алексей Батраков, Дмитрий Баринов (оба — «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Александр Головин («Монако», Франция);
Нападающие Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо»).
Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на все три исхода основного времени. Поставить на победу сборной России можно с котировкой 1,75. Ничья и выигрыш Катара идут за 3,70 и 5,10 соответственно.