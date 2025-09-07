Катар — Россия, 7 сентября: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

Сборная России не впечатлила в прошлой товарищеской встрече с Иорданией, но и соперник был крепким. Важно понимать, что с Катаром вряд ли будет легче. К тому же хозяева предстоящего матча продолжают подготовку в решающей фазе отбора на чемпионат мира, поэтому игра для них стратегически будет довольно весомой и показательной.

Но даже на официальном уровне у сборной Катара хронические проблемы с обороной. Едва ли они не проявятся в товарищеском матче, особенно когда на поле у гостей будут, например, Головин, Миранчук и Батраков. Полагаем, есть все основания ждать как минимум два гола в этом матче — и не удивляться любому из трех исходов в плане результата.