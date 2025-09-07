Ведомости
Катар — Россия, 7 сентября: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

Еще один непростой вызов для команды Валерия Карпина
Александр Бокулёв

В воскресенье, 7 сентября, мужская сборная России по футболу проведет очередной товарищеский матч. На выезде команда Валерия Карпина сыграет с командой Катара. Какую ставку выбрать на это противостояние?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Катар

Место в рейтинге ФИФА: 53

07.09.2025, Вс

18:15 МСК

Россия

Место в рейтинге ФИФА: 35

П1 - 5,10

Х - 3,70

П2 - 1,75

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» (Эр-Райян, Катар)

Главный судья: Ильгиз Танташев (Узбекистан)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Катар1216-8
Россия1218-6

Последние пять игр Катара:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.09.2025Катар

2:2

Бахрейн

Товарищеский матч

24.08.2025Катар

0:1

Ливан

Товарищеский матч

17.08.2025Катар

3:1

Катар U23

Товарищеский матч

26.07.2025Катар

0:3

«Удинезе»

Товарищеский матч

23.07.2025«Металлист-1925»

0:2

Катар

Товарищеский матч

Последние пять игр России:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.09.2025

Россия

0:0

Иордания

Товарищеский матч

10.06.2025

Беларусь

1:4

Россия

Товарищеский матч

06.06.2025

Россия

1:1

Нигерия

Товарищеский матч

25.03.2025

Россия

5:0

Замбия

Товарищеский матч

19.03.2025

Россия

5:0

Гренада

Товарищеский матч

Прогноз на матч

Сборная России не впечатлила в прошлой товарищеской встрече с Иорданией, но и соперник был крепким. Важно понимать, что с Катаром вряд ли будет легче. К тому же хозяева предстоящего матча продолжают подготовку в решающей фазе отбора на чемпионат мира, поэтому игра для них стратегически будет довольно весомой и показательной.

Но даже на официальном уровне у сборной Катара хронические проблемы с обороной. Едва ли они не проявятся в товарищеском матче, особенно когда на поле у гостей будут, например, Головин, Миранчук и Батраков. Полагаем, есть все основания ждать как минимум два гола в этом матче — и не удивляться любому из трех исходов в плане результата.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Легальная прямая видеотрансляция встречи между сборными Катара и России будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видео, Full HDБесплатно
BetBoomВидеоРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Сборная России 

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция), Евгений Ставер («Рубин»), Денис Адамов («Зенит»);

Защитники: Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все — ЦСКА), Максим Осипенко («Динамо»), Илья Самошников («Спартак»);

Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук («Динамо»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА) Алексей Батраков, Дмитрий Баринов (оба — «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Александр Головин («Монако», Франция);

Нападающие Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо»).

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на все три исхода основного времени. Поставить на победу сборной России можно с котировкой 1,75. Ничья и выигрыш Катара идут за 3,70 и 5,10 соответственно.

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
