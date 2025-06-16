Минспорт России и «Рейтинг Букмекеров» подписали меморандум о сотрудничестве

Министерство спорта Российской Федерации и «Рейтинг Букмекеров» подписали меморандум о сотрудничестве на Петербургском экономическом форуме 2025. Подписи под меморандумом поставили министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев и генеральный директор «Рейтинга Букмекеров» Аскер Тхалиджоков.

Предметом меморандума стало закрепление отношений между Минспорта и «Рейтингом Букмекеров», нацеленных на продвижение здорового образа жизни, освещение спортивных успехов и формирование положительного имиджа российского спорта.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев:

— Благодарю «Рейтинг Букмекеров» за поддержку и продвижение нашей отрасли. Для нас важно, чтобы спорт в России не оставался без внимания.

Генеральный директор «Рейтинга Букмекеров» Аскер Тхалиджоков:

— Подписанный сегодня меморандум — четкий план к действию, а не просто формальность. РБ и Министерство спорта только начинают свою историю крепкого партнерства, при этом первые результаты можно будет увидеть совсем скоро. РБ уже прикладывает усилия к укреплению авторитета российского спорта. Впереди много работы, но вместе с профессионалами во главе с Михаилом Владимировичем успех обеспечен.