Клиент PARI поставил 435 000 рублей на проход «Реала» в матче с «Боруссией»

5 июля мадридский «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией» в рамках 1/4 финала Клубного чемпионата мира по футболу. Игра пройдет на стадионе «Метлайф Стадиум» в Ист-Ратерфорде и стартует в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Учитывая многочисленные потери в составе дортмундцев, аналитики PARI считают «Реал» фаворитом матча. Ставки на победу мадридского коллектива принимаются по коэффициенту 1.60, что соответствует 58% вероятности. Заключить пари на успех «Боруссии» можно за 5.10, ничья в основное время идет за 4.30. Вероятности этих исходов составляют примерно 19% и 23%.

Практически все клиенты PARI также считают, что встреча завершится в пользу «Реала». 97% от общего объема ставок на исход основного времени приходится на победу «галактикос».

Поставить на проход мадридцев в следующий этап турнира можно по коэффициенту 1.32, аналогичную ставку на «Боруссию» можно сделать за 3.40. На этом рынке игроки также выбирают «Реал», на который приходится 99% от всего оборота. Один из клиентов поставил 435 677 рублей на проход «галактикос» по коэффициенту 1.32.

Букмекеры ждут не меньше трех голов в предстоящей встрече. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.58, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.40. При этом аналитики считают, что соперники обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.62.

Наиболее вероятным исходов встречи считается победа «Реала» со счетом 2:1. Ставки на этот исход принимаются по коэффициенту 8.50.

«Реал» вышел в четвертьфинал после победы над «Ювентусом» (1:0). На текущем этапе турнира подопечные Хаби Алонсо считаются главными фаворитами Клубного ЧМ после «ПСЖ» — ставки на их триумф принимаются по коэффициенту 3.70.

«Боруссия» же пробилась в 1/4 финала, обыграв «Монтеррей» (2:1). Черно-желтые выступают главными аутсайдерами турнира на данный момент. Если же им удастся совершить сенсацию и стать чемпионами, сыграет ставка за 29.00.