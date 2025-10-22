Клиенты PARI: «Реал» не оставит шансов «Ювентусу» в 3-м туре ЛЧ

22 октября на общем этапе Лиги чемпионов пройдут заключительные матчи третьего круга. Центральной встречей дня станет противостояние мадридского «Реала» и «Ювентуса». Игра состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед матчем и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

В день матча букмекеры считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Реала» можно с котировкой 1.45, что соответствует примерно 66% вероятности. Успех «Ювентуса» оценивается коэффициентом 6.70 (около 14%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 4.80 (приблизительно 20%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе испанского клуба. На победу «Реала» приходится почти 98% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи.

Аналитики полагают, что матч получится крайне результативным. Вероятность того, что в грядущем поединке команды суммарно забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.17. На тотал голов больше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.55. На сразу четыре мяча в игре аналитики дают котировку 2.35. Коэффициент на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.72. Обратный вариант можно взять с котировкой 2.05. Индивидуальный тотал «Реала» больше 2.5 идет за коэффициент 2.40. Вероятность того, что «Ювентус» сможет отличиться хотя бы раз, оценивается котировкой 1.60.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 200 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из пяти событий, включив в него ставку на победу «Реала» за 1.53. Общий коэффициент экспресса составил 5.39.

У «Реала» две победы в двух стартовых турах Лиги чемпионов и семь забитых мячей при одном пропущенном. «Ювентус» с двумя ничейными исходами пока располагается в нижней части турнирной таблицы. Вероятность того, что «Реал» окажется в топ-8 по итогам группового этапа, оценивается коэффициентом 1.28. Котировка на аналогичный результат «Ювентуса» составляет 7.70.