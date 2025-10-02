Клиенты PARI считают, что «Олимпиакос» победит «Реал» на старте Евролиги

2 октября во втором туре регулярного сезона баскетбольной Евролиги мадридский «Реал» встретится с «Олимпиакосом». Игра начнется в 21:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Аналитики не считают ни одну из команд фаворитом, но отдают небольшое предпочтение мадридскому «Реалу». Поставить на победу хозяев можно за 1.80, что соответствует примерно 53% вероятности. Триумф «Олимпиакоса» котируется за 2.00 (около 47%). В последний раз команды встречались в мае прошлого года в рамках четвертьфинала Евролиги. Тогда «Олимпиакос» выиграл последний матч 86:84, а серия завершилась со счётом 3:1 в пользу греков.

Клиенты PARI больше склоняются к успеху греческой команды. На победу «Олимпиакоса» приходится около 65% всего оборота ставок на два возможных исхода игры.

По оценкам экспертов, игра получится не самой результативной. Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 165 очков, можно с коэффициентом 1.77. Противоположный вариант — тотал меньше 164.5 — котируется за 1.94.

Если первая половина завершится победой королевского клуба, сыграет ставка с коэффициентом 1.88. Самым маловероятным результатом по итогам двух первых четвертей встречи аналитики PARI считают ничью. Она котируется за 14.00. Победа «Олимпиакоса» в первые 20 минут матча оценивается в 2.16.

Мадридский «Реал» начал новый сезон Евролиги с поражения в первом туре от «Виртуса» со счётом 68:74. «Олимпиакос», напротив, одолел «Басконию» (102:96). В прошлом сезоне «Олимпиакос» сумел выйти в финал четырех и забрать бронзовые медали, в матче за третье место обыграв соотечественников из «Панатинаикоса».