Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



2 октября 10:23ГлавнаяНовости

Клиенты PARI считают, что «Олимпиакос» победит «Реал» на старте Евролиги

Фаворита в паре нет
Валентин Васильев

2 октября во втором туре регулярного сезона баскетбольной Евролиги мадридский «Реал» встретится с «Олимпиакосом». Игра начнется в 21:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Аналитики не считают ни одну из команд фаворитом, но отдают небольшое предпочтение мадридскому «Реалу». Поставить на победу хозяев можно за 1.80, что соответствует примерно 53% вероятности. Триумф «Олимпиакоса» котируется за 2.00 (около 47%). В последний раз команды встречались в мае прошлого года в рамках четвертьфинала Евролиги. Тогда «Олимпиакос» выиграл последний матч 86:84, а серия завершилась со счётом 3:1 в пользу греков.

Клиенты PARI больше склоняются к успеху греческой команды. На победу «Олимпиакоса» приходится около 65% всего оборота ставок на два возможных исхода игры.

По оценкам экспертов, игра получится не самой результативной. Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 165 очков, можно с коэффициентом 1.77. Противоположный вариант — тотал меньше 164.5 — котируется за 1.94

Если первая половина завершится победой королевского клуба, сыграет ставка с коэффициентом 1.88. Самым маловероятным результатом по итогам двух первых четвертей встречи аналитики PARI считают ничью. Она котируется за 14.00. Победа «Олимпиакоса» в первые 20 минут матча оценивается в 2.16.

Мадридский «Реал» начал новый сезон Евролиги с поражения в первом туре от «Виртуса» со счётом 68:74. «Олимпиакос», напротив, одолел «Басконию» (102:96). В прошлом сезоне «Олимпиакос» сумел выйти в финал четырех и забрать бронзовые медали, в матче за третье место обыграв соотечественников из «Панатинаикоса».

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиент PARI поставил 100 000 рублей на матч «Фейеноорда» и «Астон Виллы» во втором туре Лиги Европы
Клиент PARI поставил 100 000 рублей на матч «Фейеноорда» и «Астон Виллы» во втором туре Лиги Европы
Новости
Клиент PARI выиграл 3 850 000 рублей благодаря победе Тьена над Медведевым в Пекине
Клиент PARI выиграл 3 850 000 рублей благодаря победе Тьена над Медведевым в Пекине
Новости
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в матче с «Локомотивом» в Кубке России
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в матче с «Локомотивом» в Кубке России
Новости
«Барса» забьет «ПСЖ» как минимум дважды: клиент PARI поставил на это почти 3 000 000 рублей
«Барса» забьет «ПСЖ» как минимум дважды: клиент PARI поставил на это почти 3 000 000 рублей
Новости
Клиент PARI поставил почти 2 900 000 рублей на победу «Манчестер Сити» над «Монако» во втором туре ЛЧ
Клиент PARI поставил почти 2 900 000 рублей на победу «Манчестер Сити» над «Монако» во втором туре ЛЧ
Новости
Клиенты PARI считают, что «Спартак» вновь возьмет верх над «Пари НН» в Кубке России
Клиенты PARI считают, что «Спартак» вновь возьмет верх над «Пари НН» в Кубке России
Новости
Пользователь PARI поставил 2 300 000 рублей на «Реал» в матче с «Кайратом»
Пользователь PARI поставил 2 300 000 рублей на «Реал» в матче с «Кайратом»
Новости
Клиент PARI поставил почти 500 000 рублей на ничью в матче «Краснодара» и «Динамо» в Кубке России
Клиент PARI поставил почти 500 000 рублей на ничью в матче «Краснодара» и «Динамо» в Кубке России
Новости
Пользователи PARI уверены в победе «Челси» над «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов
Пользователи PARI уверены в победе «Челси» над «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов
Новости
Клиент PARI поставил 1 400 000 рублей на победу «Ливерпуля» над «Галатасараем» во втором туре ЛЧ
Клиент PARI поставил 1 400 000 рублей на победу «Ливерпуля» над «Галатасараем» во втором туре ЛЧ
Новости

Новое