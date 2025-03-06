Клиенты PARI: «Реал Сосьедад» пройдет «МЮ» в 1/8 финала Лиги Европы

6 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Реал Сосьедад» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча престижного турнира состоится в Сан-Себастьяне и начнется в 20:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящее событие.

В день игры букмекеры не считают явным фаворитом ни одну из команд, но отдают больше предпочтений хозяевам. Сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» можно по коэффициенту 2.10, что соответствует приблизительно 47% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 3.25 (около 29%), котировки на триумф «МЮ» составляют 3.95 (приблизительно 24%).

Шансы команд на победу по итогам противостояния примерно равны, хотя фаворитом также считается «Реал Сосьедад». Ставки на выход испанцев в 1/4 финала принимаются по коэффициенту 1.87 (около 52%). Вероятность прохода англичан в следующую стадию котируется за 1.95 (приблизительно 48%).

Клиенты PARI сделали выбор в пользу испанцев. Примерно 61% от общего оборота ставок на исход сегодняшней встречи приходится на триумф «Реала Сосьедад». Еще 35% сделано на победу «МЮ», а 4% распределились в пользу ничьей. В общем обороте ставок на исход противостояния зафиксировано соотношение 69% на 31% в пользу выхода испанского клуба в четвертьфинал.

По оценкам аналитиков PARI, встреча получится нерезультативной. Ожидается, что команды Иманола Альгуасила и Рубена Аморима забьют на двоих не более двух мячей. Поставить на это можно за 1.72. Противоположный вариант (тотал больше 2.5 по голам) доступен за 2.15. Вероятность обмена голами котируется за 1.90. Спрогнозировать обратный исход можно за 1.88.

Самый ожидаемый счет матча — ничья 1:1 за 6.00. Из игроков с наибольшей долей вероятности сможет отличиться чемпион Европы Микель Оярсабаль. Пари на гол форварда хозяев будет рассчитано за 3.20.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на матч в Сан-Себастьяне — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий, включив в него прогноз на обмен голами в матчах «Реал Сосьедад» — «МЮ» (за 1.90) и АЗ — «Тоттенхэм» (1.55). Общий коэффициент экспресса — 2.95.

Перед сегодняшним матчем «Реал Сосьедад» идет на девятом месте в чемпионате Испании, а «МЮ» — 14-й в Английской Премьер-лиге. «МЮ» выигрывал Лигу Европы в 2017 году, а «Реал Сосьедад» никогда не побеждал в еврокубках. Англичане напрямую пробились в 1/8 финала с третьего места на общем этапе. Испанцы же финишировали 13-ми и играли стыковые матчи, в которых прошли датский «Мидтьюлланн» (2:1, 5:2).

«МЮ» наряду с «Тоттенхэмом» считается главным фаворитом Лиги Европы. Поставить на триумф команды Аморима можно за 6.00, на выход в финал — за 3.25. Соответствующие котировки на «Реал Сосьедад» составляют 12.00 и 6.00.