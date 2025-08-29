«Торпедо» не проиграет «Родине» в PARI матче тура. Клиент PARI поставил на это 350 000 рублей

29 августа в седьмом туре Лиги PARI «Родина» сыграет с «Торпедо». Матч PARI тура начнется в 18:00 по московскому времени на стадионе «Арена Химки». Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках на московское дерби.

Аналитики PARI считают, что в матче нет фаворита. Коэффициент на победу «Родины» составляет 2.70, что соответствует 35% вероятности. Ничью можно взять за 2.85 (33%). Коэффициент на победу «Торпедо» составляет 3.00 (почти 32%).

Клиенты PARI чуть больше верят в успешный исход для «Торпедо». На победу этого клуба приходится почти 52% от общего объема ставок на исход встречи. На триумф «Родины» сделано почти 37% ставок, доля ничьей составляет 11%.

Аналитики PARI уверены, что матч не закончится с нулями на табло. Ставка на ТБ 1.5 доступна за 1.67. Коэффициент на ТБ 2.5 составляет 2.80, обратный исход доступен за 1.43. Ставку на то, что обе команды забьют, можно взять за 2.45. Коэффициент на обратный исход составляет 1.55. Ставка на то, что победит «Родина» или будет ничья, доступна за 1.40, победа «Торпедо» или ничья оценивается в 1.47.

Один их клиентов PARI поставил 357 210 рублей, собрав экспресс из двух матчей. В купон вошла ставка на то, что «Торпедо» не проиграет, по коэффициенту 1.50. Коэффициент всего экспресса достиг 2.63.

В отдельной линии PARI предлагает клиентам назвать точный счёт встречи. Поставить на минимальную победу «Родины» 1:0 можно за 6.00. Безголевая ничья 0:0 доступна по коэффициенту 5.00, а ничья 1:1 идет по коэффициенту 6.50. Победу «Торпедо» с минимальным счетом можно взять за 6.50. Победа «Родины» со счетом 2:1 доступна по ставке 12.00.

Новый сезон Лиги PARI обе команды начали неудачно. «Родина» четыре раза сыграла вничью, дважды проиграла и идет на 16-м месте с четырьмя очками. «Торпедо» занимает 14-ю строчку также с четырьмя очками. У «автозаводцев» победа, ничья и четыре поражения.

В начале июля Футбольная Национальная Лига и букмекерская компания PARI объявили о старте сотрудничества, по условиям которого начиная с сезона 2025/2026 турнир будет проходить под названием Лига PARI.