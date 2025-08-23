«Рома» победит «Болонью» в первом туре Серии А, считают в PARI

Ведомости
23 августа стартует новый сезон Серии А. Одним из центральных противостояний первого тура станет поединок «Ромы» и «Болоньи». Матч состоится на «Стадио Олимпико» в Риме и начнется в 21:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Перед матчем букмекеры считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Ромы» можно с котировкой 2,20, что соответствует примерно 44% вероятности. Успех «Болоньи» оценивается коэффициентом 3,55 (около 27%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3,35 (приблизительно 29%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе римлян. На победу «Ромы» приходится около 91% от общего объема ставок на исход матча. 

Аналитики полагают, что матч будет достаточно сухим. Вероятность того, что «Рома» и «Болонья» на двоих забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1,40. На тотал больше 2,5 по голам можно поставить с коэффициентом 2,13. Вероятность того, что в матче будет меньше трех забитых мячей, оценивается котировкой 1,73. Коэффициент на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1,87.

Последние три очных матча между «Болоньей» и «Ромой» были крайне результативными — в каждом из них было забито минимум четыре мяча. Коэффициент на индивидуальный тотал «Ромы» больше 0,5 составляет 1,28, а на тотал больше 1,5 — 2,30. Ставка на гол гостей доступна за 1,50. Вероятность того, что «Болонья» забьет минимум дважды, оценивается котировкой 3,45

Наиболее вероятным результатом игры считается результативная ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 7,00. Коэффициент 7,50 предлагается на 0:0. Котировку 9,50 аналитики дают на победу «Ромы» со счетом 2:0.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 100 500 рублей. Клиент PARI собрал экспресс из пяти футбольных событий, включив в него ставку на победу «Ромы» за 2,12. Общий коэффициент экспресса составил 5,98

В прошлом сезоне Серии А «Рома» финишировала пятой, а «Болонья», выступавшая в ЛЧ, стала только девятой. На чемпионство римлян в грядущем сезоне аналитики дают коэффициент 15,00. Вероятность того, что «Болонья» войдет в топ-4 и вернется в ЛЧ, оценивается котировкой 5,00

