Аналитики PARI назвали главного претендента на чемпионство в новом сезоне Серии А

23 августа стартует очередной чемпионат Италии по футболу. 20 команд Серии А будут сражаться за чемпионство. Аналитики букмекерской компании PARI оценили назвали фаворитов нового сезона в Италии.

Букмекеры считают главным фаворитом турнира действующего чемпиона — «Наполи». На успех команды Антонио Конте дают коэффициент 3,00. Неаполитанцы в межсезонье сохранили костяк команды и точечно усилились: из «Манчестер Сити» в Италию переехал Кевин де Брюйне, пополнили состав команды Сэм Бекема, Ноа Ланг, а также Мигель Гутьеррес. На то, что «Наполи» окажется в двойке сильнейших, можно сделать ставку за 1,70, а место в топ-3 оценили в 1,40.

Главным конкурентом неаполитанцев эксперты видят миланский «Интер», который в межсезонье возглавил Кристиан Киву. Состав «нерадзурри» пополнили Луис Энрике, Анж-Йоан Бонни и Петар Сучич. На то, что «Интер» станет чемпионом, можно сделать ставку с коэффициентом 3,70. Место в топ-4 идёт за 1,27, а в топ-2 — за 1,90.

На чемпионство «Ювентуса» предлагают котировку 5,30. Туринцы оставили во главе команды Игора Тудора. Главный трансфер — Джонатан Дэвид, перешедший из «Лилля» на правах свободного агента. На место в четверке сильнейших аналитики предлагают котировку 1,45, а на то, что «Юве» окажется в дуэте лучших по итогам сезона, можно сделать ставку за 2,55.

Шансы «Милана» выиграть «Скудетто» оценили в 7,00. На тренерский мостик заступил Массимилиано Аллегри. По итогам прошлого сезона команда осталась без еврокубков, так что у «россонери» будет преимущество над конкурентами — они будут работать в недельном цикле. Самое громкое приобретение — конечно же, Лука Модрич, хорватский ветеран должен добавить команде психологию победителя. Пополнили команду также Первис Эступиньян, Ардон Яшари, Самуэле Риччи и Кони де Винтер. Но и потери серьезные — в «Ман Сити» уехал Тиджани Рейндерс, а Тео Эрнандес отправился в Саудовскую Аравию. На место «россонери» в топ-2 можно поставить за 3,05, а в четвёрке сильнейших — за 1,65.

Из остальных команд аналитики выделяют «Рому» (коэффициент 15,00), «Аталанту» (25,00), «Лацио» и «Болонью» (по 50,00). Римлян возглавил Джанпьеро Гасперини, перешедший как раз из «Аталанты». Это подтвержденное качество, но команде будет непросто привыкнуть к новым требованиям. Бергамасков же теперь тренирует Иван Юрич. В «Лацио» вернулся Маурицио Сарри, а «Болонья» с Винченцо Итальяно будет думать, как пережить потерю двух лидеров — Дана Ндойе и Сэма Бекема.

В отдельной линии клиентам PARI предлагают угадать лучшего бомбардира Серии А. Фаворитом здесь букмекеры считают аргентинского форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, на него предлагают коэффициент 6,00. За 7,00 можно поставить на Мойзе Кина из «Фиорентины», а за 8,00 — на Джонатана Дэвида из «Ювентуса».

Кроме того, можно сделать ставку на то, кто займет место в тройке слабейших команд по итогам сезона и покинет элитный дивизион. Главными претендентами на вылет аналитики видят двух новичков сезона — «Пизу» и «Кремонезе». На вылет любой из этих команд можно сделать ставку за 2,00.

Вероятность вылета «Вероны» оценили в 2,30. Команда весь прошлый сезон боролась за выживание, обезопасив себя лишь в последних турах. Провал еще одного клуба, который смог спастись в прошлом сезоне — «Лечче» — оценили в 2,70.

За 3,00 можно сделать ставку на то, что элиту покинет «Парма», которую тренирует самый молодой специалист в Серии А. Карлосу Куэсте всего 30 лет, ранее он ассистировал Микелю Артете в «Арсенале». А вот шансы сохранить прописку еще одного новичка — «Сассуоло» — оценили выше. На вылет команды Фабио Гроссо можно поставить за 3,20, а на то, что вернувшийся в элиту после года отсутствия клуб задержится в ней, можно сделать ставку с котировкой 1,35.