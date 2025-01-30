Клиенты PARI: «Рома» победит «Айнтрахт» в Лиге Европы

30 января в матче последнего тура общего этапа Лиги Европы «Рома» примет «Айнтрахт» на своём поле. Игра начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Рому» фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1.73, что соответствует примерно 56% вероятности. Триумф «Айнтрахта» котируется за 5.20 (около 18%). Ничья оценивается в 3.75 (примерно 26%). Предстоящая встреча будет первой в истории между этими командами.

Клиенты PARI склоняются к успеху римлян. На победу «Ромы» приходится около 82% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 15% сделано на успех «Айнтрахта», еще приблизительно 3% — на ничью.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.65. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.25. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.60.

Самым вероятным исходом матча считается результативная ничья 1:1. Она котируется за 7.50. Минимальная победа «Ромы» или со счетом 2:0 оценивается в 9.50.

«Рома» занимает 21 место в таблице общего этапа. Римляне набрали лишь девять очков (две победы, три ничьих, два поражения). Из-за этого они рискуют вылететь из топ-24 и остаться без стыковых матчей за право выйти в ⅛ финала Лиги Европы. «Айнтрахт» же идёт на втором месте в таблице и уже гарантировал себе выход в плей-офф турнира. Благодаря своему удачному выступлению на общем этапе «Айнтрахт» входит в топ-5 фаворитов на победу в Лиге Европы. Поставить на триумф немецкой команды можно с коэффициентом 10.00. Шансы «Ромы» завоевать трофей оцениваются коэффициентом 30.00.