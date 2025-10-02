Ведомости
Клиенты PARI полагают, что «Рома» огорчит «Лилль» в Лиге Европы

Аналитики тоже считают итальянцев фаворитами
Валентин Васильев

2 октября «Рома» сыграет с «Лиллем» в рамках второго тура общего этапа Лиги Европы. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме, начало — в 19:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитом «Рому». Ставки на победу хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.75, что соответствует 56% вероятности. Поставить на успех «Лилля» можно за 5.00, ничья идет за 3.95. Вероятности этих исходов составляют примерно 19% и 25%.

Клиенты PARI в основном согласны с такими оценками. 98% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «Ромы». Самая крупная из них на момент публикации составляет 100 000 рублей — клиент поставил на успех римлян по коэффициенту 1.70.

Аналитики не исключают, что игра может получиться низовой. Так, поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.92, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 1.90. При этом букмекеры считают, что в матче забьют обе команды, и предлагают поставить на это за 1.87.

«Рома» стартовала в Лиге Европы с победы над «Ниццей» (2:1), тогда как «Лилль» обыграл «Бранн» (2:1). Сейчас команды занимают пятое и седьмое места в турнирной таблице. «Волки» считаются одними из основных фаворитов Лиги Европы в этом сезоне — ставки на их победу принимаются по коэффициенту 2.80. Для сравнения, поставить на триумф «Лилля» можно за 5.50.

Новое