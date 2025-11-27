Аналитики считают, что «Рома» нанесет «Мидтьюлланну» первое поражение в Лиге Европы

27 ноября стартует пятый тур группового этапа Лиги Европы. В одном из центральных матчей круга сойдутся «Рома» и «Мидтьюлланн». Игра состоится на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме и начнется в 20:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Перед матчем букмекеры считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Ромы» можно с котировкой 1.47, что соответствует примерно 65% вероятности. Успех гостей оценивается коэффициентом 6.50 (около 14%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 4.60 (приблизительно 21%).

«Мидтьюлланн» в четырех матчах ЛЕ забил 11 мячей — лучший показатель на турнире. Аналитики полагают, что и грядущий матч получится результативным. Вероятность того, что команды суммарно забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.18. На тотал голов больше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.60.

Коэффициент на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.77. Обратный вариант можно взять с котировкой 1.93. «Рома» в трех последних матчах забила семь мячей. Индивидуальный тотал итальянцев больше 1.5 идет за коэффициент 1.50, а тотал больше 2.5 — за 2.40.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе «Ромы». На победу итальянцев приходится около 92% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи, еще 2% — на гостей, и 6% — на ничью.

Самая крупная ставка на матч — 150 000 рублей. Один из клиентов собрал экспресс из семи матчей ЛЕ, включив в него пари на тотал голов больше 2.5 за 1.65. Общий коэффициент экспресса составил 27.49.

«Мидтьюлланн» подходит к матчу в качестве лидера турнирной таблицы — у датчан четыре победы в четырех играх. «Рома» с шестью очками располагается на 18-й строчке. Вероятность того, что «Мидтьюлланн» завершит групповой этап в топ-8, оценивается котировкой 1.20. На аналогичный результат от итальянцев аналитики дают 4.00.