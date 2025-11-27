Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



27 ноября 11:10ГлавнаяНовости

Аналитики считают, что «Рома» нанесет «Мидтьюлланну» первое поражение в Лиге Европы

Клиент PARI поставил 150 тысяч рублей на экспресс с коэффициентом 27.49
Валентин Васильев

27 ноября стартует пятый тур группового этапа Лиги Европы. В одном из центральных матчей круга сойдутся «Рома» и «Мидтьюлланн». Игра состоится на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме и начнется в 20:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Перед матчем букмекеры считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Ромы» можно с котировкой 1.47, что соответствует примерно 65% вероятности. Успех гостей оценивается коэффициентом 6.50 (около 14%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 4.60 (приблизительно 21%).

«Мидтьюлланн» в четырех матчах ЛЕ забил 11 мячей — лучший показатель на турнире. Аналитики полагают, что и грядущий матч получится результативным. Вероятность того, что команды суммарно забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.18. На тотал голов больше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.60

Коэффициент на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.77. Обратный вариант можно взять с котировкой 1.93. «Рома» в трех последних матчах забила семь мячей. Индивидуальный тотал итальянцев больше 1.5 идет за коэффициент 1.50, а тотал больше 2.5 — за 2.40

Клиенты PARI не сомневаются в успехе «Ромы». На победу итальянцев приходится около 92% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи, еще 2% — на гостей, и 6% — на ничью. 

Самая крупная ставка на матч — 150 000 рублей. Один из клиентов собрал экспресс из семи матчей ЛЕ, включив в него пари на тотал голов больше 2.5 за 1.65. Общий коэффициент экспресса составил 27.49. 

«Мидтьюлланн» подходит к матчу в качестве лидера турнирной таблицы — у датчан четыре победы в четырех играх. «Рома» с шестью очками располагается на 18-й строчке. Вероятность того, что «Мидтьюлланн» завершит групповой этап в топ-8, оценивается котировкой 1.20. На аналогичный результат от итальянцев аналитики дают 4.00

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

«Ньюкасл» обыграет «Тоттенхэм» в 14-м туре АПЛ, считают клиенты PARI
«Ньюкасл» обыграет «Тоттенхэм» в 14-м туре АПЛ, считают клиенты PARI
Новости
Коэффициент на чемпионство «Балтики» рухнул после победы над «Спартаком»
Коэффициент на чемпионство «Балтики» рухнул после победы над «Спартаком»
Новости
Состав букмекера PARI по CS добился исторического достижения
Состав букмекера PARI по CS добился исторического достижения
Новости
Букмекеры понизили коэффициент на победу «Барселоны» в матче Ла Лиги с «Атлетико» с учетом лидерства каталонцев
Букмекеры понизили коэффициент на победу «Барселоны» в матче Ла Лиги с «Атлетико» с учетом лидерства каталонцев
Новости
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче со СКА
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче со СКА
Новости
БЕТСИТИ «оживил» визуал Кубка Морского боя
БЕТСИТИ «оживил» визуал Кубка Морского боя
Новости
«ПСЖ» Сафонова крупно обыграет «Монако» Головина и упрочит лидерство в чемпионате Франции, считают аналитики PARI
«ПСЖ» Сафонова крупно обыграет «Монако» Головина и упрочит лидерство в чемпионате Франции, считают аналитики PARI
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Челси» в 13-м туре АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Челси» в 13-м туре АПЛ
Новости
Костомаров, Медведева, Ягудин и другие звезды фигурки помогли собрать более 3 млн рублей на благотворительные цели
Костомаров, Медведева, Ягудин и другие звезды фигурки помогли собрать более 3 млн рублей на благотворительные цели
Новости
Команда российского букмекера PARI прошла во вторую стадию главного чемпионата года по CS
Команда российского букмекера PARI прошла во вторую стадию главного чемпионата года по CS
Новости

Новое