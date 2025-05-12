Клиенты PARI: «Рома» лишит «Милан» шанса на Лигу чемпионов

18 мая фанатов итальянского футбола ждет большой матч в рамках 37-го тура Серии А — «Рома» против «Милана». Обе команды сейчас борются за места в еврокубках. Поединок пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме и начнется в 21:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Букмекеры считают, что у «Ромы» чуть больше шансов набрать три очка. Поставить на победу подопечных Клаудио Раньери можно с котировкой 2.30, что соответствует примерно 41% вероятности. Триумф «Милана» оценивается коэффициентом 2.95 (около 32%). На ничейный исход аналитики дают котировку 3.55 (порядка 27%).

Клиенты PARI также больше верят в триумф подопечных Раньери. На победу «Ромы» приходится 55% от общего оборота пари на исход встречи, около 42% — на успех «Милана», и чуть более 2% — на ничью.

Аналитики полагают, что грядущий матч получится достаточно результативным. Поставить на то, что зрители увидят минимум два гола, можно с коэффициентом 1.20. На три забитых мяча аналитики дают коэффициент 1.72. Коэффициент на исход, при котором в основное время будет забито менее трех голов, составляет 2.12. Четыре мяча в матче можно взять за 2.65. Ставка на исход, при котором команды обменяются забитыми голами, доступна за 1.60. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 2.35.

«Милан» в трех последних турах Серии А забил семь мячей. Поставить на то, что подопечные Сержиу Консейсау в грядущей игре отличатся минимум дважды, можно с котировкой 2.30. Коэффициент на индивидуальный тотал «Милана» больше 2.5 составляет 5.40. «Рома» уже пять туров подряд не может забить больше одного мяча за игру. Поставить на один гол от римлян можно с котировкой 1.20. Ставка на два мяча от «Ромы» доступна за 2.05.

За два тура до конца чемпионата «Рома» располагается на шестом месте, а «Милан», отставая на три очка от римлян, — на восьмом. Поставить на то, что подопечные Раньери по итогам сезона попадут в топ-4, можно с коэффициентом 6.70. Вероятность того, что «Милан» зацепится за еврокубки и войдет по итогам в топ-6, оценивается котировкой 5.40.