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17 мая 19:18ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 150 000 рублей на победу «Зенита» над «Ростовом» в 29-м туре РПЛ

Самый ожидаемый исход матча — победа «Зенита» со счетом 2:0
Валентин Васильев

В воскресенье, 18 мая, в рамках матча 29-го тура Российской Премьер-лиги между собой сыграют «Ростов» и «Зенит». Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и начнется в 19:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил соперников перед игрой и рассказала о ставках клиентов на предстоящее событие.

По оценке букмекеров, фаворитами в предстоящем противостоянии считаются петербуржцы. Сделать ставку на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.52, что соответствует примерно 62% вероятности. Аналогичная ставка в пользу «Ростова» оценивается котировкой 6.30 (около 15% вероятности). Ничья в линии PARI идет за 4.20 (приблизительно 23%).

Не сомневаются в победе «Зенита» и клиенты PARI. В общем обороте ставок на предстоящий матч почти 98% приходится на триумф петербуржцев. 

Согласно оценкам букмекера, команды в предстоящем матче способны забить не менее трех голов — поставить на это можно с коэффициентом 1.80. В обратном случае (ТМ 2.5) сыграет ставка за 2.00. Вероятность обмена голами в матче котируется за 1.92, в то время как обратный вариант доступен за 1.88. Поставить на то, что по ходу встречи забивать будут только футболисты «Зенита», можно по коэффициенту 2.60.

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Самый ожидаемый исход матча — победа «Зенита» со счетом 2:0. Такая ставка доступна клиентам PARI за 7.00. Поставить на победы петербуржцев со счетом 1:0 или 2:1 можно по коэффициентам 7.50 и 8.50 соответственно. Ничья 1:1 доступна за 9.00.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI составляет 150 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий и включил в него пари на победу «Зенита». Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.53. Общий коэффициент экспресса равен 2.14.

К 29-му туру РПЛ «Зенит» продолжает вести борьбу за чемпионство, занимая в таблице второе место с 60 набранными очками и отставая от идущего первым «Краснодара» на один балл. «Ростов» же обеспечил себе место в середине турнирной таблице. На данный момент команда занимает восьмую строчку и имеет в своем активе 38 набранных баллов.

В линии PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше РПЛ. По оценкам аналитиков, «Зенит» является вторым претендентом на завоевание чемпионства. Поставить на это можно по коэффициенту 2.07. Если же петербуржцам в конечном итоге не удастся опередить «Краснодар», сыграет ставка за 1.75.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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