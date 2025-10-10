Матч «Ротор» — «Черноморец» в Волгограде объединит футбол и благотворительность

Матч 14-го тура Лиги PARI «Ротор» — «Черноморец» станет особым событием. 12 октября помимо яркой игры болельщиков ждет участие в социально значимой инициативе — совместном проекте фонда «Пари и побеждай», Лиги PARI, проводимой под эгидой ФНЛ, и платформы Tooba, направленном на поддержку пожилых людей и ветеранов спорта в регионах России.

В рамках проекта открыт сбор пожертвований. Все собранные средства будут направлены в фонд «Старость в радость».

«Мы сознательно выбрали формат, при котором каждый зритель становится частью большого благого дела. Просто придя на стадион, он уже вносит свой вклад. Так, за каждого болельщика мы направим в фонд проекта дополнительно по 50 рублей. Мы приглашаем всех волгоградцев присоединиться — поболеть за любимую команду и помочь тем, кто в этом нуждается», — подчеркнула Алина Лебедева, попечитель благотворительного фонда «Пари и побеждай».

В день матча для жителей Волгограда также будет открыта фотовыставка, которая познакомит зрителей с игроками ФК «Ротор» 70–80-х годов через серию современных фотопортретов. Каждый снимок дополнен историями футболистов, позволяющими понять, что значит футбол в их жизни.

Так, Сергей Кузнецов, футболист и тренер, мастер спорта СССР, несмотря на 50 лет в футболе, признается: «Продолжаю тренировать детей... Футбол каждый день в моей жизни». А Игорь Суровикин, советский и российский футболист, полузащитник, мастер спорта СССР, подтверждает: «Волгоград всегда был футбольным городом. Футбол — моя жизнь, без него я никуда».

В СК «Ротор» отметили: «Футбол по-настоящему объединяет. На наши успехи нас вдохновляют подвиги легенд, для которых футбол — это жизнь. Мы все звенья одной цепи, связанные общей историей и ответственностью. И сегодня эта связь поколений обретает особый смысл: своей игрой мы отдаем дань уважения нашим великим предшественникам».

Ветераны станут почетными гостями матча. К ним на трибунах присоединятся подопечные Ергенинского дома-интерната. Их присутствие подчеркнет важность преемственности поколений в большой спортивной семье и заботы о старших.

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» развивает адаптивный спорт и доступную инфраструктуру и создает условия, чтобы спорт стал по-настоящему доступен каждому. Особое внимание организация уделяет поддержке бывших спортсменов — помогает им осваивать новые профессии, находить работу и плавно переходить к жизни после завершения карьеры. Фонд сотрудничает с локальными благотворительными проектами и продвигает «зеленые» инициативы, делая спорт не только доступным, но и экологичным.