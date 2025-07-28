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28 июля 11:33ГлавнаяНовости

Победа «Балтики» над «Спартаком» принесла клиенту PARI 5 800 000 рублей

Больше всего ставок в денежном выражении было на матч «Рубина» с «Зенитом»
Руслан Ипполитов

2527 июля состоялись матчи второго тура РПЛ в сезоне 2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах минувших выходных.

Главной сенсацией прошедших выходных стала победа «Балтики» над «Спартаком». Балтийцы приехали в Москву в статусе аутсайдера, но забили три безответных мяча, одержав свою первую победу в новом сезоне РПЛ.

Не менее интересной получилась игра «Краснодара» с «Локомотивом». «Железнодорожники» обыграли действующих чемпионов России и вышли на первое место в турнирной таблице. По итогам двух туров это единственная команда с шестью очками.

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А вот «Зениту» не удалось развить успех первого тура. Играя на выезде с «Рубином», команда Сергея Семака упустила победу на последних минутах встречи и поделила очки с казанцами (2:2).

Наиболее результативной командой минувшего уикенда стал «Акрон», который оформил четыре гола в ворота «Сочи». Южане смогли создать несколько моментов, но так и не сумели превратить их даже в гол престижа.

Главные матчи тура по обороту и прибыли

Больше всего ставок в денежном выражении было на матч «Рубина» с «Зенитом», на который сделано 19% от общей доли оборота пари на события второго тура. Еще около 15% пришлось на матчи «Краснодар» — «Локомотив» и «Спартак» — «Балтика». Меньше всего пари в денежном выражении было заключено на встречи «Динамо» Москва — «Ростов» (1:0), «Сочи» — «Акрон» и «Оренбург» — «Динамо» Махачкала (1:1).

Наиболее удачно для букмекеров сложился матч «Рубин» — «Зенит», который обеспечил PARI чуть менее 25% от всей прибыли по итогам приема ставок на второй тур. Большинство игроков не ожидали, что казанцы смогут оказать сопротивление петербуржцам. Около 22% от всей прибыли пришлось на матч «Динамо» — «Ростов». Третьей по прибыльности стала игра «Сочи» против «Акрона», результат которой оказался сложно прогнозируемым.

В свою очередь, клиенты PARI успешнее всего ставили на матчи «Оренбург» — «Динамо» Махачкала и ЦСКА — «Ахмат». В частности, «армейцы» одержали волевую победу в результативной игре.

Значимые выигрыши клиентов

Крупнейший выигрыш достался игроку, который поставил 800 000 рублей на «Балтику» в матче со «Спартаком». Ставка была сделана за пару часов до начала матча. К этому моменту коэффициент на победу калининградского клуба составлял 7.30. Клиент, вероятно, поверил в аутсайдера после яркого выступления команды Андрея Талалаева в первом туре. Так или иначе, смелая ставка принесла ему выигрыш в размере 5 840 000 рублей.

Другой игрок дождался, пока коэффициент на победу «Балтики» вырастет до 8.00, чтобы поставить на гостей 372 500 рублей. Его выигрыш составил 2 980 000 рублей.

Еще один клиент заключил пари на сумму 900 000 рублей на победу «Локомотива» в матче с «Краснодаром» по коэффициенту 5.00. Это был довольно рискованный выбор — «железнодорожники» не побеждали «быков» больше двух лет. Тем не менее в этот раз удача была на стороне москвичей. «Локо» открыл счет на 34-й минуте — полузащитник Алексей Батраков реализовал пенальти. На 80-й минуте он забил еще один гол, оформив первый дубль в этом сезоне. «Краснодар» смог ответить лишь в добавленное время, но это не помешало игроку получить выигрыш в размере 4 500 000 рублей.

Как изменились котировки на итоги РПЛ по сравнению с прошлым туром

Несмотря на неудачу в матче с «Рубином», котировки на чемпионство «Зенита» остались без изменений — команда Сергея Семака все еще остается фаворитом сезона с коэффициентом 1.95.

А вот коэффициент на победу «Краснодара» увеличился с 5.50 до 7.50. Разочаровал букмекеров и «Спартак» — после разгрома от «Балтики» победа красно-белых стала котироваться за 8.50, тогда как раньше коэффициент на их чемпионство составлял 5.50.

В свою очередь, ЦСКА и московское «Динамо» смогли укрепить позиции в букмекерских линиях. Коэффициенты на их победу в текущем сезоне снизились с 13.00 и 11.00 до 9.50. «Локомотив», несмотря на лидерство, не входит и в топ-5. Вероятность триумфа красно-зеленых котируется за 18.00.

Яркий дебют «Балтики» пока не особо впечатляет аналитиков — калининградский коллектив остается в клубе аутсайдеров вместе с «Ахматом», «Акроном», «Сочи», «Оренбургом», «Пари НН» и махачкалинским «Динамо». Победа любой из этих команд в РПЛ оценивается коэффициентом 1000.00.

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