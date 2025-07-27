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27 июля 9:07ГлавнаяНовости

Рубин - Зенит: дата и время, прямая трансляция матча 2-го тура РПЛ

Центральное противостояние игрового дня
Валентин Васильев
Источник: rubin-kazan.ru
Источник: rubin-kazan.ru

На воскресенье, 27 июля, во втором  туре чемпионата России по футболу запланировано три матча. В заключительной встрече игрового дня казанский «Рубин» примет  санкт-петербургский «Зенит».

Встреча пройдет на «Ак Барс Арене» в столице Татарстана и начнется в 20:00 по московскому времени. В качестве главного арбитра игру обслужит Алексей Сухой из Люберец. 

В марте эти команды соперничали в Санкт-Петербурге. Игра завершилась безоговорочной победой сине-бело-голубых со счетом 4:0.

В последний раз на своем поле казанцы побеждали питерцев в марте 2021 года - 2:1. После этого семь матчей остались за зенитовцами и лишь один - за «Рубином».

Аналитики Winline и сегодня отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на победу фаворита составляет 1.64. Ничья котируется за 3,85, выигрыш хозяев - за 5.60.

В прямом эфире противостояние в Казани покажет федеральный канал «Матч ТВ». Бесплатно посмотреть игру можно онлайн на платформах Winline.

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