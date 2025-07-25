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25 июля 13:58ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: «Зенит» победит «Рубин» во втором туре РПЛ

По оценкам аналитиков, игра получится результативной
Руслан Ипполитов

27 июля в матче второго тура чемпионата России по футболу «Рубин» сыграет против «Зенита». Игра начнется в 20:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Зенит» фаворитом. Поставить на победу вице-чемпионов России можно за 1.57, что соответствует примерно 62% вероятности. Триумф «Рубина» котируется за 5.80 (около 16%). Ничья оценивается в 4.10 (примерно 22%). Последний раз команды встречались между собой в марте этого года в рамках РПЛ. Тогда матч завершился победой «Зенита» со счётом 4:0.

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Клиенты PARI уверены в победе «Зенита». На успех команды из северной столицы приходится 97% от общего объема ставок на исход матча.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют больше двух мячей, можно за 1.85. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.95. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.92

Самым вероятным исходом матча считается минимальная победа «Зенита». Она котируется за 7.00. Выигрыш петербуржцев со счётом 2:0 оценивается в 7.50.

«Зенит» в прошедшем розыгрыше чемпионата России впервые с сезона 2017/18 не сумел стать чемпионом. Команда заняла второе место, уступив «Краснодару» всего одно очко. Нынешний сезон «Зенит» начал с победы над «Ростовом» со счётом 2:1. При этом именно клуб из Санкт-Петербурга считается главным фаворитом турнира с коэффициентом 1.95.

«Рубин» завершил прошлый сезон на седьмом месте. Команда из Казани в первом туре победила «Ахмат» со счётом 2:0. Чемпионство «Рубина» котируется за 300.00.

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