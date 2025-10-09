«AI дает большую помощь»: CEO PARI Руслан Медведь — о технологичности беттинга, ДНК бренда и конкуренции со спортивными СМИ

CEO PARI Руслан Медведь стал гостем редакции портала «Чемпионат». В ходе часового интервью он рассказал о трансформации беттинга, паделе, кибере, лайфстайле и новых этических стандартах.

Ответственная игра

Руслан Медведь отметил игроков в киберсегменте как пример для подражания. Для большинства из них ставки — способ добавить эмоций, сопереживать и поддерживать любимых игроков.

«Они не пытаются заработать на ставках, поэтому ликбез практически не требуется. Минимум случаев, когда нужно направлять на ответственную игру. Ребята сами очень осознанны».

CEO PARI не считает, что компания стреляет себе в ногу, когда помогает игрокам контролировать себя:

«Исследования говорят, что букмекерам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил. Это «не наш» игрок, поэтому мы с помощью наших инструментов самоконтроля говорим прямо: «Так, стоп, выдохни».

Есть механизмы, подсвечивающие нездоровые паттерны. И мы — одни из визионеров: хотим, чтобы на уровне закона и регулятора появились рабочие инструменты».

Машинное обучение и технологичность

Разговор зашел и об использовании искусственного интеллекта в работе компании. Руслан Медведь отметил, что PARI использует AI для автоматизации внутренних процессов и поддержки клиентов, включая предвидение вопросов операторов на основе истории игроков.

«Сейчас тема AI сильно разгоняется, все смотрят на практику внедрений в бизнес-процессы. У нас это уже есть, но пока на минималках. Например, контакт-центр: большая поддержка, обрабатывающая звонки и обращения в мессенджерах, внутри продукта. Там AI дает большую помощь: оператор благодаря технологиям может предвидеть перечень вопросов уже на входящем звонке — подтягивается история игрока».

По словам CEO PARI, компания также применяет AI / ML для оптимизации маркетинговых инвестиций через анализ данных в CDP-платформе и модели атрибуции рекламных кампаний.

«Мы оцениваем, с какой вероятностью привлеченный игрок окупится и «наш» ли он вообще. Здесь стык AdTech с моделями — у нас есть CDP-платформа, куда мы сгружаем данные, понимаем, где может быть наш игрок и чем его лучше догонять с точки зрения ретаргетинга. Есть модели атрибуции: когда активируется рекламный флайт, мы видим телик, СМИ, «Телеграм» и сопоставляем это с бизнес-метриками: приток новой аудитории, активность игроков, куда сместились. Из этого делаем выводы».

PARI SECRET как инвестиции и язык бренда

CEO PARI рассказал о значимости PARI SECRET — программы лояльности для VIP-клиентов компании:

«Все работают с VIP-игроками, однако такого осознанного шага, чтобы оформить это в отдельный бренд, раньше не было. SECRET — это новый подход, айдентика, новый стиль. Цель — заполучить новый сегмент аудитории и ассоциироваться с ним. Это начинает проявляться и в продуктовых фичах, и в ивентах, которые мы проводим».

Также Руслан Медведь поделился подробностями о ближайшем ивенте PARI SECRET. Игроков ждет выезд в Шанхай (Китай) на престижный теннисный турнир серии «Мастерс» с участием главных звезд этого вида спорта.

«Мы запускаем спецпроект «Рейтинг»: игроки делают ставки на события и попадают в топ рейтинга. Это один из критериев отбора тех, кто поедет на SECRET ивент. Определяем количество мест по этой механике.

Параллельно есть пул VIP-клиентов, с которыми персональные менеджеры работают напрямую. Предлагаем поехать. Дальше нюансы: может человек или не может, нравится или не нравится теннис, футбол. Так формируем состав поездок. Уверен, все получат колоссальный опыт. Это не просто «посмотреть теннис», а три-четыре дня совместного экспириенса в Шанхае: экскурсии, высокий уровень сервиса».

Конкуренция букмекеров со спортивными СМИ: есть ли она

По мнению Руслана Медведя, у букмекера другой подход при освещении спортивных событий — собрать ситуативный эффект, поймать волну, сделать яркую коллаборацию со спортсменами и клубами.

«В спортивных СМИ все понятно: это 360 градусов обзора на спорт — статистика, новости, аналитика, большие материалы. Мало кто из букмекеров пытается играть в полноценное СМИ, а те попытки, что я видел, не вдохновляют. Это все равно не «медиа № 1», даже если за ним стоит букмекер».

Вместе с тем CEO PARI считает, что в отдельных сегментах букмекеры могут составить конкуренцию спортивным СМИ. В качестве примера он приводит формат взаимодействия с аудиторией в киберспорте.

«Реально ли букмекеру конкурировать со СМИ в контенте? В отдельных темах — да. Например, в киберспорте. У букмекеров есть телеграм-каналы, которые действительно могут составить конкуренцию СМИ. Формат легкий, понятный аудитории, допускается жаргон, есть инсайды. Но глобально медиа — непрофильный бизнес для букмекера. Не знаю мировых примеров, где именно СМИ стало бы драйвером у букмекера».

ДНК бренда

Руководитель PARI объяснил, почему компания решила создать собственный музыкальный фестиваль вместо участия в существующих спортивных мероприятиях.

«На поле спорта уже сложно поймать нужную аудиторию: инвентарь «перегрет», букмекеры, честно сказать, выжгли рынок. А вот музыкальные фестивали — отличный магнит для брендов, которые целят в молодую аудиторию. При этом мы смотрели на интеграции в крупные фестивали и поняли, что проще сделать свой. Собрали команду, рискнули — и уже в первый год получилось очень успешно. За ПАРИ ФЕСТ мы получили несколько значимых наград».

CEO PARI также поделился результатами второго ПАРИ ФЕСТ. Руслан Медведь подчеркнул коммерческий успех и многогранность развлекательной программы мероприятия в Нижнем Новгороде, включавшей в себя как музыкальные, так и спортивные активности.

«В этом году провели второй фестиваль и подтвердили успех: сильный лайнап, высокий уровень вовлеченности. Был солд-аут, хотя билеты стоили от 2,5 до 20 тысяч рублей.

В целом это площадка, где бренд может проявиться во всей многогранности. Там мы провели и финал PARI Padel League, сделали активности в стиле нашей аудитории: медиабаскет, паркур, брейкинг, киберспорт».