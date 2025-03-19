Клиент PARI поставил 300 000 рублей на матч сборных России и Гренады

19 марта сборная России примет в товарищеском матче сборную Гренады. Встреча состоится на столичном стадионе «ВТБ Арена» имени Льва Яшина и начнется в 20:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на сегодняшнюю игру.

На победителя линии на PARI просто нет, в успехе сборной России никто не сомневается.

В день игры букмекеры считают, что в матче будет забито как минимум восемь мячей. На тотал больше 7.5 по голам можно поставить по коэффициенту 1.78. Вероятность противоположного исхода (не более семи мячей на двоих) котируется за 2.05.

С высокой долей вероятности забивать в предстоящем матче будет только сборная России. Если оба соперника поразят ворота друг друга, сыграет коэффициент 6.00. Котировки на противоположный вариант составляют 1.13.

Самую крупную победу в своей истории сборная России одержала в ноябре 2024 года, разгромив Бруней со счетом 11:0. Букмекеры не верят, что сегодня национальная команда превзойдет этот рекорд. Ставки на победу россиян с преимуществом в 10 мячей и более принимаются за 3.55. Если же Гренада удержит фору (+9.5), сыграет ставка за 1.28. Наиболее вероятный вариант на рынке «точный счет» — 7:0, а также 8:0 в пользу России за 7.00. Котировки на победу команды Валерия Карпина с форой (–6.5) составляют 1.50.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч среди клиентов PARI — 300 000 рублей на Гренаду с форой (+6.5) по коэффициенту 1.75 в составе экспресса из трех событий с общим коэффициентом 5.83.

Сборные России и Гренады встречаются в товарищеском матче впервые. Гренада никогда не выступала на чемпионатах мира и занимает лишь 174-е место в рейтинге ФИФА. Сборная России находится в нем на 34-й строчке.

В 2024 году национальная команда провела пять товарищеских встреч, одержав в них пять побед с общим счетом 26:0. 2025 год команда Карпина открывает матчем с Гренадой, а в дальнейшем сыграет против Замбии (25 марта), Нигерии (6 июня) и Белоруссии (10 июня).