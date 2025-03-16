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16 марта 7:50ГлавнаяПрогнозыФутболТоварищеские матчи сборных

Россия - Гренада, 19 марта: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Ждем очередного рекорда Дзюбы
Валентин Васильев

Cборная России продолжает открывать для себя экзотических соперников, с которыми в официальных матчах вряд ли когда-нибудь встретилась бы. На очереди - команда Гренады. Рассказываем, что из себя представляет эта сборная, и предлагаем свой прогноз на встречу. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

Сборная России

Место в рейтинге ФИФА: 34 

19.03.2025, Ср

20:00 МСК

Сборная Гренады

Место в рейтинге ФИФА: 174

П1

Х

П2

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «Динамо имени Льва Яшина» (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

Ранее соперники никогда не встречались

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Россия0000-0
Гренада0000-0

Последние пять игр сборной России:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.11.2024

Россия

4:0

Сирия

Товарищеский матч

15.11.2024

Россия

11:0

Бруней

Товарищеский матч

05.09.2024

Вьетнам

0:3

Россия

Товарищеский матч

07.06.2024

Беларусь

0:4

Россия

Товарищеский матч

21.03.2024

Россия

4:0

Сербия

Товарищеский матч

Последние пять игр сборной Гренады:

ДатаКоманда 1СчетКоманда 2

Турнир

07.03.2025Сент-Винсент1:1Гренада

Товарищеский матч

18.11.2024Гренада0:3Сен-Мартен

Лига наций КОНКАКАФ B

15.11.2024Сент-Люсия0:4Гренада

Лига наций КОНКАКАФ B

14.10.2024Кюрасао1:0Гренада

Лига наций КОНКАКАФ B

12.10.2024Гренада0:0Гренада

Лига наций КОНКАКАФ B

Прогноз на матч

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Сборная России открывает очередной соревновательный год без официальных стартов. На мартовское окно ФИФА РФС подыскал команде Карпина соперников из Северной Америки и Африки. В среду она примет в Петровском парке столицы загадочную сборную Гренады. Естественно, никогда прежде с ней наши соотечественники не пересекались. Тем не менее очередная победа российской сборной ни у кого не вызывает сомнений - букмекеры даже не стали включать в линии на игру основные исходы. 

За время отстранения подопечные Карпина провели 13 матчей, не считая игры с Катаром, не включенной в реестр ФИФА. Поражений до сих пор не было. Мячей в свои ворота сборная России не пропускает с октября 2023 года, после неожиданной ничьей 2:2 с Кенией. Следующие шесть матчей она выиграла с суммарным счетом 34:0. Игра с Гренадой - удобная возможность сделать эту статистику еще более внушительной. Однако есть надежда, что этот гость окажет более достойное сопротивление, чем Бруней. Гренада в мировом рейтинге стоит на 10 позиций выше.

До двузначного счет, возможно, и не дорастет, но голов намечается много. Артем Дзюба выйдет на поле динамовской арены бить рекорд результативности Александра Кержакова, и партнеры ему, конечно же, помогут. Пари на тотал больше 6.5 забитых мячей выглядит достаточно перспективным.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру Россия - Гренада покажет телеканал «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Сборная России

Вратари: Евгений Ставер («Рубин» Казань), Александр Максименко («Спартак» Москва), Евгений Латышонок («Зенит» Санкт-Петербург), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Илья Вахания, Максим Осипенко (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – «Ахмат» Грозный), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА Москва), Александр Солдатенков («Крылья Советов» Самара), Руслан Литвинов («Спартак» Москва), Юрий Горшков («Зенит» Санкт-Петербург).

Полузащитники: Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак» Москва), Антон Миранчук («Сьон»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА Москва), Алексей Батраков, Сергей Пиняев (оба – «Локомотив» Москва), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Иван Комаров («Ростов» Ростов-на-Дону), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат» Грозный), Зелимхан Бакаев («Химки»).

Нападающие: Тамерлан Мусаев (ЦСКА Москва), Николай Комличенко («Ростов» Ростов-на-Дону), Иван Сергеев («Крылья Советов» Самара), Артем Дзюба («Акрон» Тольятти).

Коэффициенты букмекеров

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Букмекеры не принимают ставки на основные исходы встречи ввиду очевидности победы России.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче Россия - Гренада?

У аналитиков нет ни тени сомнения на этот счет - иначе предложили бы хотя бы мизерный коэффициент на победу хозяев.

Где бесплатно смотреть матч Россия - Гренада?

Товарищескую игру в Москве бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ». 

Кто играет в сборной Гренады?

В составе сборной Гренады есть несколько представителей низших лиг Англии и США. Дороже всех портал transfermarkt оценивает вингера бельгийского «Эйпена» Регана Чарльз-Кука (800 тысяч евро).

Где купить билеты на матч Россия - Гренада?

Билеты на матч в Москве можно приобрести на на сайте официального билетного партнёра Российского футбольного союза – Кассир.ру. Стоимость – от 500 рублей.

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