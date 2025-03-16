Россия - Гренада, 19 марта: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

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Cборная России продолжает открывать для себя экзотических соперников, с которыми в официальных матчах вряд ли когда-нибудь встретилась бы. На очереди - команда Гренады. Рассказываем, что из себя представляет эта сборная, и предлагаем свой прогноз на встречу.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Сборная России
Место в рейтинге ФИФА: 34
19.03.2025, Ср
20:00 МСК
Сборная Гренады
|П1
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Динамо имени Льва Яшина» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее соперники никогда не встречались
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Россия
|0
|0
|0
|0-0
|Гренада
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять игр сборной России:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
19.11.2024
|Россия
4:0
Сирия
Товарищеский матч
15.11.2024
|Россия
11:0
Бруней
Товарищеский матч
05.09.2024
|Вьетнам
0:3
Россия
Товарищеский матч
07.06.2024
|Беларусь
0:4
Россия
Товарищеский матч
21.03.2024
|Россия
4:0
Сербия
Товарищеский матч
Последние пять игр сборной Гренады:
|Дата
|Команда 1
|Счет
|Команда 2
Турнир
|07.03.2025
|Сент-Винсент
|1:1
|Гренада
Товарищеский матч
|18.11.2024
|Гренада
|0:3
|Сен-Мартен
Лига наций КОНКАКАФ B
|15.11.2024
|Сент-Люсия
|0:4
|Гренада
Лига наций КОНКАКАФ B
|14.10.2024
|Кюрасао
|1:0
|Гренада
Лига наций КОНКАКАФ B
|12.10.2024
|Гренада
|0:0
|Гренада
Лига наций КОНКАКАФ B
Сборная России открывает очередной соревновательный год без официальных стартов. На мартовское окно ФИФА РФС подыскал команде Карпина соперников из Северной Америки и Африки. В среду она примет в Петровском парке столицы загадочную сборную Гренады. Естественно, никогда прежде с ней наши соотечественники не пересекались. Тем не менее очередная победа российской сборной ни у кого не вызывает сомнений - букмекеры даже не стали включать в линии на игру основные исходы.
За время отстранения подопечные Карпина провели 13 матчей, не считая игры с Катаром, не включенной в реестр ФИФА. Поражений до сих пор не было. Мячей в свои ворота сборная России не пропускает с октября 2023 года, после неожиданной ничьей 2:2 с Кенией. Следующие шесть матчей она выиграла с суммарным счетом 34:0. Игра с Гренадой - удобная возможность сделать эту статистику еще более внушительной. Однако есть надежда, что этот гость окажет более достойное сопротивление, чем Бруней. Гренада в мировом рейтинге стоит на 10 позиций выше.
До двузначного счет, возможно, и не дорастет, но голов намечается много. Артем Дзюба выйдет на поле динамовской арены бить рекорд результативности Александра Кержакова, и партнеры ему, конечно же, помогут. Пари на тотал больше 6.5 забитых мячей выглядит достаточно перспективным.
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В прямом эфире игру Россия - Гренада покажет телеканал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Евгений Ставер («Рубин» Казань), Александр Максименко («Спартак» Москва), Евгений Латышонок («Зенит» Санкт-Петербург), Станислав Агкацев («Краснодар»).
Защитники: Илья Вахания, Максим Осипенко (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – «Ахмат» Грозный), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА Москва), Александр Солдатенков («Крылья Советов» Самара), Руслан Литвинов («Спартак» Москва), Юрий Горшков («Зенит» Санкт-Петербург).
Полузащитники: Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак» Москва), Антон Миранчук («Сьон»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА Москва), Алексей Батраков, Сергей Пиняев (оба – «Локомотив» Москва), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Иван Комаров («Ростов» Ростов-на-Дону), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат» Грозный), Зелимхан Бакаев («Химки»).
Нападающие: Тамерлан Мусаев (ЦСКА Москва), Николай Комличенко («Ростов» Ростов-на-Дону), Иван Сергеев («Крылья Советов» Самара), Артем Дзюба («Акрон» Тольятти).
Букмекеры не принимают ставки на основные исходы встречи ввиду очевидности победы России.
У аналитиков нет ни тени сомнения на этот счет - иначе предложили бы хотя бы мизерный коэффициент на победу хозяев.
Товарищескую игру в Москве бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ».
В составе сборной Гренады есть несколько представителей низших лиг Англии и США. Дороже всех портал transfermarkt оценивает вингера бельгийского «Эйпена» Регана Чарльз-Кука (800 тысяч евро).
Билеты на матч в Москве можно приобрести на на сайте официального билетного партнёра Российского футбольного союза – Кассир.ру. Стоимость – от 500 рублей.
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