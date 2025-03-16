Россия - Гренада, 19 марта: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Сборная России открывает очередной соревновательный год без официальных стартов. На мартовское окно ФИФА РФС подыскал команде Карпина соперников из Северной Америки и Африки. В среду она примет в Петровском парке столицы загадочную сборную Гренады. Естественно, никогда прежде с ней наши соотечественники не пересекались. Тем не менее очередная победа российской сборной ни у кого не вызывает сомнений - букмекеры даже не стали включать в линии на игру основные исходы.

За время отстранения подопечные Карпина провели 13 матчей, не считая игры с Катаром, не включенной в реестр ФИФА. Поражений до сих пор не было. Мячей в свои ворота сборная России не пропускает с октября 2023 года, после неожиданной ничьей 2:2 с Кенией. Следующие шесть матчей она выиграла с суммарным счетом 34:0. Игра с Гренадой - удобная возможность сделать эту статистику еще более внушительной. Однако есть надежда, что этот гость окажет более достойное сопротивление, чем Бруней. Гренада в мировом рейтинге стоит на 10 позиций выше.

До двузначного счет, возможно, и не дорастет, но голов намечается много. Артем Дзюба выйдет на поле динамовской арены бить рекорд результативности Александра Кержакова, и партнеры ему, конечно же, помогут. Пари на тотал больше 6.5 забитых мячей выглядит достаточно перспективным.