Пользователи PARI ставят на Соболенко в матче с Анисимовой

6 сентября Арина Соболенко сыграет с Амандой Анисимовой в финале US Open. Матч пройдет на корте Национального теннисного центра в Нью-Йорке, начало запланировано на 23:15 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что кубок US Open достанется Арине Соболенко. Ставки на победу белорусской спортсменки принимаются по коэффициенту 1.45, что соответствует 65% вероятности. Заключить пари на успех Аманды Анисимовой можно за 2.90, вероятность ее триумфа составляет около 35%.

Клиенты PARI в основном ставят на победу американки. 74% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех Анисимовой.

По оценкам аналитиков, соперницы сыграют как минимум 22 гейма. Поставить на тотал больше 21.5 можно с коэффициентом 1.80, а на тотал меньше 21.5 — с коэффициентом 2.00.

Наиболее вероятным исходом встречи считается победа Арины Соболенко в двух сетах. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 2.15.

Тем не менее стоит отметить, что Аманда является сложной соперницей для Арины — американка выиграла в шести из девяти матчей против белоруски. В прошлый раз соперницы встречались в полуфинале Уимблдона, Анисимова победила со счетом 6:4, 4:6, 6:4.

В предыдущих этапах турнира Арина Соболенко победила Ребеку Масарову (7:5, 6:1), Полину Кудерметову (7:6(4), 6:2), Лейлу Фернандес (6:3, 7:6(2)), Кристину Букшу (6:1, 6:4), прошла четвертьфинал после отказа Маркеты Вондроушовой, а затем победила Джессику Пегулу в полуфинале (4:6, 6:3, 6:4).

Аманда Анисимова вышла в финал, обыграв Кимберли Биррелл (6:3, 6:2), Майю Джойнт (7:6(2), 6:2), Жаклин Кристиан (6:4, 4:6, 6:2), Беатрис Хаддад-Майю (6:0, 6:3), Игу Швентек (6:4, 6:3) и Наоми Осаку (6:7(4), 7:6(3), 6:3).