Арина Соболенко — Аманда Анисимова, 6 сентября: прогноз на финал US Open

Первая ракетка мира в женском одиночном разряде Арина Соболенко в третий раз подряд дошла до финала Открытого чемпионата США по теннису. За титул белоруска поборется с американкой Амандой Анисимовой. Кто окажется на вершине?

Дата / Время: 06.09.2025, не ранее 20:00 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)