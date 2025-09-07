Арина Соболенко — Аманда Анисимова, 6 сентября: прогноз на финал US Open

Партнерский проект
Первая ракетка мира в женском одиночном разряде Арина Соболенко в третий раз подряд дошла до финала Открытого чемпионата США по теннису. За титул белоруска поборется с американкой Амандой Анисимовой. Кто окажется на вершине?
Дата / Время: 06.09.2025, не ранее 20:00 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Аманда Анисимова (24 года, 9-я ракетка мира, 8-й номер посева)
Победительница 20 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На харде взяла 17 титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии была сильнейшей в Брисбене и Майами, также выиграла трофей на грунте в Мадриде. На Australian Open, «Ролан Гаррос», в Индиан-Уэллсе (хард) и Штутгарте (грунт) дошла до финала, на Уимблдоне — до полуфинала. Всего в 2025 году одержала 55 побед при десяти поражениях.
Победительница трех турниров WTA в одиночном разряде, в том числе двух хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии взяла титул в Дохе, также дошла до финала в Лондоне (трава). Пробилась в финал Уимблдона, на Australian Open вылетела во втором круге, на «Ролан Гаррос» — в четвертом. Всего в 2025 году одержала 39 побед при 15 поражениях. На US Open уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в первом круге.
Спортсменки ранее провели девять официальных очных матчей. Анисимова выиграла единственную встречу на траве, дважды победила на харде и трижды — на грунте. Соболенко дважды была сильнее на грунте и один раз — на харде.
Букмекеры считают белоруску явной фавориткой. Так, БЕТСИТИ предлагает коэффициенты 1,48 на её победу и 2,85 на успех американки.
Оба очных матча спортсменок в нынешнем сезоне продлились не менее 21 гейма. Сейчас компания БЕТСИТИ дает коэффициенты 2,06 на ТБ (22,5) и 1,85 на ТМ (22,5).
Соболенко только в полуфинале впервые на нынешнем турнире проиграла сет. Однако едва ли это пошатнуло позиции белоруски, которую букмекеры ожидаемо считают фавориткой решающего матча. Вот только Анисимова имеет ощутимое преимущество по личным встречам и уже обыгрывала первую ракетку мира в нынешнем сезоне — на Уимблдоне.
В целом же пять из семи последних очных матчей спортсменок продлились минимум 21 гейм. И есть все основания ждать борьбу и в финале — хотя бы на уровне ТБ (19,5).