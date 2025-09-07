Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



5 сентября 7:32ГлавнаяПрогнозыТеннисUS Open

Арина Соболенко — Аманда Анисимова, 6 сентября: прогноз на финал US Open

Белоруска в шаге от защиты титула
Александр Бокулёв

Первая ракетка мира в женском одиночном разряде Арина Соболенко в третий раз подряд дошла до финала Открытого чемпионата США по теннису. За титул белоруска поборется с американкой Амандой Анисимовой. Кто окажется на вершине?

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ

Дата / Время: 06.09.2025, не ранее 20:00 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

Свернуть

Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: Ребека Масарова (Швейцария) — 7:5, 6:1
  • 2-й круг: Полина Кудерметова (Россия) — 7:6 (7:4), 6:2
  • 3-й круг: Лейла Фернандес (Канада, 31) — 6:3, 7:6 (7:2)
  • 4-й круг: Кристина Букша (Испания) — 6:1, 6:4
  • 1/4 финала: Маркета Вондроушова (Чехия) — отказ
  • 1/2 финала: Джессика Пегула (США, 4) — 4:6, 6:3, 6:4

Аманда Анисимова (24 года, 9-я ракетка мира, 8-й номер посева)

  • 1-й круг: Кимберли Биррелл (Австралия) — 6:3, 6:2
  • 2-й круг: Майя Джойнт (Австралия) — 7:6 (7:2), 6:2
  • 3-й круг: Жаклин Кристиан (Румыния) — 6:4, 4:6, 6:2
  • 4-й круг: Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 18) — 6:0, 6:3
  • 1/4 финала: Ига Швёнтек (Польша, 2) — 6:4, 6:3
  • 1/2 финала: Наоми Осака (Япония, 23) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3

Арина Соболенко

Свернуть

Победительница 20 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На харде взяла 17 титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии была сильнейшей в Брисбене и Майами, также выиграла трофей на грунте в Мадриде. На Australian Open, «Ролан Гаррос», в Индиан-Уэллсе (хард) и Штутгарте (грунт) дошла до финала, на Уимблдоне — до полуфинала. Всего в 2025 году одержала 55 побед при десяти поражениях.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Аманда Анисимова

Свернуть

Победительница трех турниров WTA в одиночном разряде, в том числе двух хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии взяла титул в Дохе, также дошла до финала в Лондоне (трава). Пробилась в финал Уимблдона, на Australian Open вылетела во втором круге, на «Ролан Гаррос» — в четвертом. Всего в 2025 году одержала 39 побед при 15 поражениях. На US Open уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Спортсменки ранее провели девять официальных очных матчей. Анисимова выиграла единственную встречу на траве, дважды победила на харде и трижды — на грунте. Соболенко дважды была сильнее на грунте и один раз — на харде.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают белоруску явной фавориткой. Так, БЕТСИТИ предлагает коэффициенты 1,48 на её победу и 2,85 на успех американки.

ВСЕ БОНУСЫ ОТ БЕТСИТИ

Ставки на тоталы

Свернуть

Оба очных матча спортсменок в нынешнем сезоне продлились не менее 21 гейма. Сейчас компания БЕТСИТИ дает коэффициенты 2,06 на ТБ (22,5) и 1,85 на ТМ (22,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ БЕТСИТИ

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа СоболенкоПобеда АнисимовойТБ (21,5)ТМ (21,5)
БЕТСИТИ1,482,852,061,85

Прогноз и ставка

Свернуть

Соболенко только в полуфинале впервые на нынешнем турнире проиграла сет. Однако едва ли это пошатнуло позиции белоруски, которую букмекеры ожидаемо считают фавориткой решающего матча. Вот только Анисимова имеет ощутимое преимущество по личным встречам и уже обыгрывала первую ракетку мира в нынешнем сезоне — на Уимблдоне.

В целом же пять из семи последних очных матчей спортсменок продлились минимум 21 гейм. И есть все основания ждать борьбу и в финале — хотя бы на уровне ТБ (19,5).

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer115 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer146 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer480 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer115 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer115 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer115 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer480 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer115 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer115 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer115 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё