Клиент PARI поставил 300 000 рублей на голы «Автомобилиста» в матче с «Салаватом Юлаевым»

12 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между уфимским «Салаватом Юлаевым» и екатеринбургским «Автомобилистом». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча уральцев. Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры — 2.20, что составляет 44% вероятности. Спрогнозировать победу уфимцев можно по коэффициенту 2.95 (или 33%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.30 (23%). Победа «Автомобилиста» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.70 (56%). Поставить на итоговый успех «Салавата Юлаева» можно за 2.15 (44%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Екатеринбурга. На победу «Автомобилиста» приходится около 55% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 17% сделано в пользу «Салавата», еще приблизительно 28% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 83% на 17% в пользу «Автомобилиста».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.23, в овертайме — за 5.70, по буллитам — за 7.60. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 11.00. Если екатеринбуржцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.00.

«Салават Юлаев» и «Автомобилист» в последний раз встречались друг с другом летом, и тогда в товарищеском матче сильнее оказалась команда из Урала — 3:0. Аналитики PARI считают, что первое противостояние этих команд в новом сезоне КХЛ получится более результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.70. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.15.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки екатеринбуржцев. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.80. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов «Салавата» котируется за 2.00.

Самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.25. Котировки на второй период — 3.30. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.30.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 300 000 рублей на то, что игроки «Автомобилиста» забросят в ворота «Салавата Юлаева» максимум три шайбы, по котировке 1.70.

«Салават Юлаев» начала текущий сезон Континентальной хоккейной лиги с одного поражения и одной победы в овертайме. У «Автомобилиста» также зафиксировано одно поражение и одна победа в стартовых двух матчах сезона.

Поставить на победу «Автомобилиста» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина сейчас можно за 12.00. Если хоккеисты «Салавата» станут чемпионами, сыграет ставка за 25.00. Главными фаворитами турнира являются «Локомотив» (6.50), ЦСКА (7.50) и СКА (8.50).